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  3. Adebayor, Kayserispor ile son maçına çıktığını açıkladı

Adebayor, Kayserispor ile son maçına çıktığını açıkladı

Adebayor, Kayserispor ile son maçına çıktığını açıkladı

Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş'a 4-1 mağlup olan Kayserispor'da kaptan Emmanuel Adebayor, karşılaşmanın ardından flaş bir itirafta bulundu ve takımdan ayrıldığını açıkladı.

İşte Adebayor'un açıklamaları;

Beşiktaş maçının zor olacağını bildiklerini söyleyen Togo'lu golcü, "Buraya gelmeden önce çok zor bir maç olacağını biliyorduk, geldiğimizde de gördük. Maalesef bugün istediğimiz sonucu alamadık, 4-1 mağlup olduk. Ben, bu takımın düştüğü yerden kalkacağına inanıyorum." dedi.

"BURADAKİ SON MAÇIMDI"

Sarı - kırmızılı takımdaki sözleşmesini feshettiğini söyleyen tecrübeli futbolcu, "Üzülerek söylemek istiyorum ki bu maç benim Kayserispor'daki son maçımdı. Bugün Kayserispor'dan ayrılıyorum. Kayserispor, benim her zaman kalbimde olacak. Dualarımda her zaman Kayserispor olacak. Burada çok güzel anılarım var. 3 ay güzel zaman geçirdim. İlerideki yaşantımda da Kayserispor'u iyi hatırlayacağım." ifadelerini kullandı.

"AYRILMAM GEREKLİYDİ!"

Kayserispor'dan neden ayrldığı sorulan Adebayor, "Birçok sebebi var ayrılığımın. İyi sonuçlar alamadık zorlu bir süreç yaşadık. Neler olduğunu anlatamam. Ancak kulüple çok güzel bir şekilde anlaştık. Buradaki her futbolcu benim için çopk önemli. Türkiye'yi terk etmiyorum, umarım gelecekte güzel şeyler olur. Ne zaman ayrılmam gerektiğini bilen bir insanım ve ayrılma zamanımın geldiğini düşünüyorum." cevabını verdi.

"BU LİG ÇOK İYİ YERLERE GELECEK!"

Son olarak Türkiye'de futbol oynadığı için mutlu olduğunu söyleyen ve Milli Takımımıza başarılar dileyen Emmanuel Adebayor, "Türkiye'deki taraftarlara teşekkür ederim. Bana çok iyi davrandılar. Sosyal medyadan bana çok iyi mesajlar attılar. Belki Türkiye'ye geri dönmem ancak gelecek ne gösterir bilemem. Türk Milli Takımı'na da EURO 2020'de başarılar diliyorum. Bu lig ileride dünyanın en iyi liglerinden olacak, buna inanıyorum." diyerek sözlerini noktaladı.


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