Adebayor hayran kaldı! 'Belki de imkansız'

Karşılaşmaya iyi bir enerjiyle başladıklarını söyleyen Togolu golcü, "Ligin dibinde olduğumuzun farkındaydık. Bu zorlu maç öncesinde yeni bir atmosferle, yeni bir enerjiyle iyi hazırlandık. Çok koştuk, mücadele ettik, yeni hocamızla galibiyetimizi aldık. Bunun keyfini çıkartacağız." diye konuştu.

EMRE BELÖZOĞLU YORUMU...

Medipol Başakşehir'de birlikte oynadıkları Fenerbahçe kaptanı Emre Belözoğlı için de konuşan Adebayor, "Bu yaşta bu seviyede bu şekilde top oynamak gerçekten çok zor, belki de imkansız. Ancak Emre bunu başarıyor. Mükemmel bir karakter, ona karşı oynamak çok zor. 2,5 yıl beraber oynamıştık, ilk kez rakip olarak oynadım. Emre Belözoğlu bu yaşta bu yaptıklarıyla tüm gençlere bir rol model olmalı." dedi.