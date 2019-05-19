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Adebayor: Fatih Terim, Robinho ile tartışıyordu

Adebayor: Fatih Terim, Robinho ile tartışıyordu

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Galatasaray'a 2-1 mağlup olarak şampiyonluk şansını kaybeden Medipol Başakşehir'in Togolu golcüsü Emmanuel Adebayor, attıkları golden sonra çıkan kargaşada sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Fatih Terim'i sakinleştirmeye çalıştığını söyledi.

Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Adebayor, hayatı boyunca fair play'e önem verdiğinin altını çizerek, "Fatih Terim bizim yedek kulübesine geldi, Robinho ile bir tartışma yaşadılar. Fatih Terim'i durdurmaya çalıştım. Hoşunuza gitsin ya da gitmesin o bir futbol adamı ve ona sakinleşmesi gerektiğini söylemeye çalışıyordum. Bunu televizyonda da görürsünüz. Galatasaray'ın yedek kalecisi gelip beni itti. Futbolda her zaman fair play'e uygun davranacağıma söz vermiştim ve kariyerim boyunca fair play içinde kalacağım. Şampiyonluğa çok yakındık. Yalnızca 45 dakika kalmıştı. Galatasaray'ı tebrik ederim. Alanya maçında 3 puan almaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Togolu futbolcu, "Gelecek sezon da Medipol Başakşehir'de olacak mısın?" sorusuna ise "Bilmiyorum. Bu gece eve gidip uyuyacağım. Ailemle konuşacağım ve sonra bir karar vereceğim. Her şey mümkün, bu futbol. Başakşehir bana çok şey kattı. Bu kulüpte oynadığım için çok mutluyum. Belki bu son maçımdır, belki değil. Bunu gelecek gösterecek. Günün sonunda herkes benim mutlu bir insan olduğumu bilir." cevabını verdi.

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