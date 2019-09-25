İlk 2 aday ortaya çıktı! İşte Beşiktaş'ta adı başkanlık için geçen isimler

AKŞAM

BAŞKAN Fikret Orman’ın olağanüstü seçim sinyali vermesi, muhalefet kulislerini hareketlendirdi. Bugünkü toplantıda olağanüstü seçim tarihi açıklanması halinde, muhalefet de Ahmet Nur Çebi’yi aday olarak çıkartıp, etrafında kenetlenme planı yapıyor. Çebi henüz rengini belli etmiş değil. Ancak eski yöneticilerin de içinde bulunduğu bir grubun Ahmet Nur Çebi’yle bugün toplantı yapma planı var. Seçim tarihinin belirlenmesi halinde düğmeye basılacak.

TEKİNOKTAY VE ÇELİK ADAY

Fikret Orman yönetiminden de başkanlığa göz kırpanlar var. Serdal Adalı, ismi geçen kişilerin başında geliyor. Divan Başkanı Tevfi k Yamantürk için de iddialar var. Yine bu yönetimde yer alan Hüseyin Yücel de adaylığı düşününler arasında. 13 Mayıs 2019’daki seçimlerde Başkan Fikret Orman’a karşı yarışı kaybeden Hürsel Tekinoktay, “4 ay önce olduğu gibi bu süreçte de aday olmam beklenir” açıklamasıyla niyetini ortaya koydu. Prof. Dr. Sezgin Çelik de Beşiktaş başkanlığı için adaylığını resmen açıklayan isimler arasında.