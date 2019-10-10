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'Aday ol-ma-ya-ca-ğım'

'Aday ol-ma-ya-ca-ğım'

FİKRET ORMAN: “Benim ifadelerim doyurmuyor, bir daha söylüyorum yine doymuyor. Her gün ifade edilecek bir şey değil. Ben kongre kararı aldım. Kulübü yönettiğimiz tarihte aday olmayacağım dedim.”

AKŞAM

BEŞİKTAŞ Başkanı Fikret Orman, SiyahBeyazlı kulüpte düzenlenecek olağanüstü seçimli genel kurulda başkan adayı olup olmayacağı konusuna netlik kazandırdı. Daha önce yaptığı açıklamaların arkasında olduğunu belirten Orman, “Ben söyleyeceklerimin hepsini o günkü basın toplantısında söyledim. Youtube’da bunlar vardır. Neden, niçin, ne hissiyatta olduğumu ifade ettim ve bir karar verdim. O dediğim noktadan bugüne kadar hiçbir değişikliğim yok. O yüzden benim için yeni bir gündem yok. Çok net konuştum. İnsanlar düşüncelerimi merak ediyorlarsa nereden bulacaklarsa konuşmamı dinlesinler, sorduklarını cevabını almış olurlar” ifadelerini kullandı.

KALDIRAÇ BEN DEĞİLİM

Seçim sürecini başlatarak üzerine düşeni yaptığını ifade eden Orman, “Olağanüstü seçimli genel kurulda yeniden aday olmayacağım” derken sözlerini şöyle noktaladı: “Benim ifadelerim doyurmuyor, bir daha söylüyorum yine doymuyor. Her gün ifade edilecek bir şey değil. Ben kongre kararı aldım. Kulübü yönettiğimiz tarihte aday olmayacağım dedim. Bundan sonra kaldıraç noktası ben değilim. Sonraki işler gazeteci olarak sizin işiniz. O soruları bana değil muhattaplarına sormanız lazım. Her şeyi çok net anlattım. Ondan bu yana da herhangi bir açıklama yapmadım.”

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