Adanaspor penaltılarla güldü

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda normal süresi 1-1, uzatma bölümü 2-2 biten müsabakada Adanaspor, Sakaryaspor'u penaltı atışları sonucu 4-3 mağlup ederek 5. tura yükseldi.
26. dakikada Adanaspor’da Celil, orta sahadan aldığı topla ceza sahası içine sokuldu. Kaleci Alişan ile karşı karşıya kalan Celil, topu ağlara göndermek istedi ancak Alişan gole izin vermedi.
29. dakikada Sakaryaspor’da Mehmet ceza sahası içinde Muhammet tarafından düşürülünce hakem Erhan Kutlu ise penaltı noktasını gösterdi.
30. dakikada Sakaryaspor’da Abdulaziz penaltı atışında topun başına geçerek meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1
35. dakikada Adanaspor’da Ozan, Celil’in yolladığı ara pasla ceza sahası içerisine girdi. Rakip savunma oyuncularını çalımlayarak ilerleyen Ozan, aşırtma bir vuruşla topu kaleci Alişan’ın üzerinden ağlarla buluşturdu. 1-1
60. dakikada Adanaspor’da Ozan, orta sahadan ara pasla buluştuğu topla ceza sahasına girdi. Ozan, aşırtma bir vuruşla topu ağlara göndermek istedi ancak meşin yuvarlak dışarı gitti.
111. dakikada Adanaspor’da Celil, uzaklaştırmak istediği topu Sakaryasporlu Mehmet’e kaptırdı. Mehmet, kaleci Yaşar’ın yanından düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-2
115’inci dakikada Adanaspor’da Celil’in kullandığı köşe vuruşunda Cenk, düzgün bir kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-2
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Stat: 5 Ocak Fatih Terim
Hakemler: Erhan Kutlu, Mehmet Mithat Levent, Mehmet Şengül
Adanaspor: Yaşar Memişoğullarından, Donkor, Cenk Alptekin, İsmail Erdoğan, Ömer Çakı (Dk. 70 Canberk Dilaver), Berkan Fırat (Dk. 85 Embe), İbrahim Aksu, Celil Yüksel, Ömer Çiçek, Ozan Papaker (Dk. 70 Belem) Roni
Sakaryaspor: Alişan Şeker, Canberk Ömer Özdemir, Berkay Can Değirmencioğlu, Ümit Yasin Arslan, Hakan Aslantaş, Azad Filiz, Çağrı Ortakaya (Dk. 110 Caner Koca), Muhammet Reis, Mehmet Boztepe, Abdulaziz Solmaz (Dk. 87 Oğuzhan Kayar), Berk İsmail Ünsal (Dk. 74 Ali Özgün)
Goller: Dk. 30 Abdulaziz Solmaz (penaltıdan), Dk. 111 Mehmet Boztepe (Sakaryaspor), Dk. 35 Ozan Papaker, Dk. 114 Cenk Alptekin (Adanaspor),
Sarı kartlar: Dk. 29 Ömer Çakı, Dk. 59 İbrahim Aksu, Dk. 100 Canberk Dilaver (Adanaspor), Dk. 43 Mehmet Boztepe, Dk. 63 Çağrı Ortakaya (Sakaryaspor)
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