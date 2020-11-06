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aksam.com.tr
  • 06 Kasım 2020 Cuma 11:39
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Adanaspor-Menemenspor maçı konuk ekipteki koronavirüs vakaları sebebiyle ertelendi

Adanaspor-Menemenspor maçı konuk ekipteki koronavirüs vakaları sebebiyle ertelendi

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TFF 1. Lig'de yarın oynanacak Adanaspor-Menemenspor maçı, konuk ekipteki koronavirüs vakaları sebebiyle ertelendi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor, sabah saatlerinde yaptığı açıklamada 4 kişinin daha koronavirüse yakalandığını ve kulüpteki toplam pozitif vaka sayısının 34’e yükseldiğini açıklamıştı.

Bu gelişmenin ardından Sarı-Lacivertlilerin ligde yarın deplasmanda Adanaspor’la oynayacağı karşılaşma ertelendi.

Türkiye Futbol Federasyonu internet sitesinde yarın saat 16.00'da oynanması planlanan Adanaspor-Menemenspor karşılaşmasının ertelendiği bilgisi yer aldı.

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