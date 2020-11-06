Adanaspor-Menemenspor maçı konuk ekipteki koronavirüs vakaları sebebiyle ertelendi

TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor, sabah saatlerinde yaptığı açıklamada 4 kişinin daha koronavirüse yakalandığını ve kulüpteki toplam pozitif vaka sayısının 34’e yükseldiğini açıklamıştı.
Bu gelişmenin ardından Sarı-Lacivertlilerin ligde yarın deplasmanda Adanaspor’la oynayacağı karşılaşma ertelendi.
Türkiye Futbol Federasyonu internet sitesinde yarın saat 16.00'da oynanması planlanan Adanaspor-Menemenspor karşılaşmasının ertelendiği bilgisi yer aldı.
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