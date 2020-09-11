Adanaspor, Galatasaray'dan Celil Yüksel'i bonservisiyle transfer etti

Galatasaray'ın genç oyuncusu Celil Yüksel bonservisiyle TFF 1. Lig ekibi Adanaspor'a transfer oldu. Transfer kısa süre içinde açıklanacak.
YETİŞTİRME BEDELİ ÖDENECEK
Celil'i Süper Lig'den isteyen takımlar olmasına rağmen oyuncu oynayacağı için Adanaspor'a gitti. Adanaspor yetiştirme bedeli ödeyecek.
Geçen sezon Adanaspor'da kiralık olarak forma giyen genç oyuncu performansı ile dikkat çekmişti.
22 yaşındaki orta saha geçen sezon 10 maçta forma giymiş ve 1 gol atmıştı.
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Galatasaray, genç futbolcusu Celil Yüksel'i, TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'a sattı. Turuncu-Beyazlılar, Cimbom'a yetiştirme bedeli ödeyecek.
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