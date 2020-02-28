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aksam.com.tr
  • 28 Şubat 2020 Cuma 16:50
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  • 28 Şubat 2020 Cuma 16:50

Adanaspor Coşkun Demirbakan ile anlaştı

Adanaspor Coşkun Demirbakan ile anlaştı

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Eyüp Arın ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktör arayışlarına başlayan TFF 1. Lig takımlarından Adanaspor, Coskun Demirbakan ile anlaşmaya vardı.

TFF 1. Lig ekibi Adanaspor'da Eyüp Arın'ın istifasıyla boşalan teknik direktörlük görevine, Coşkun Demirbakan getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Coşkun Demirbakan ile anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

Demirbakan'ın, başkan Bayram Akgül ile İstanbul'da bir araya geldiği ve kendisiyle mutabakat sağlandığı aktarıldı.

Adanaspor'da teknik direktör Eyüp Arın, geride kalan hafta iç sahada 1-0 kaybedilen Cesar Grup Ümraniyespor maçının ardından istifa etmişti.

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