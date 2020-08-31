Adana'nın gençleri Andeson'a emanet

Kulübün Twitter hesabından yapılan duyuruda, Futbol Akademisi 16 Yaş Altı Takımı Teknik Sorumluluğu'na, 2018-2019 sezonunda Adana Demirspor'a transfer edilen, daha sonra profesyonel kariyerini noktalayan Anderson Oliveira'nın getirildiği bildirildi.
Anderson'la beraber Adana Demirspor 16 Yaş Altı Takımı'nda Kemal Oskay, performans ve atletik antrenörü Azizcan Kale ve fitness antrenörü Cevahir Çaçan'ın da görev yapacağı belirtildi.
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Fenerbahçe'nin, Giuliano için Galatasaray'ın devreye girdiğini öğrenince harekete geçtiği ortaya çıktı. Sarı-Lacivertlilerin başkanı Ali Koç, konuyla ilgili “Galatasaray'a gideceğine bize gelsin. Kadromuzda olsun" ifadesini kullandı. Brezilyalı futbolcunun Fenerbahçe'ye transfer olması bekleniyor.
Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Emre Akbaba'nın 24 Temmuz'da oynanan Antalyaspor maçında yaşadığı sakatlığı ardından sağ üst arka adalesinde orta düzeyde zorlanma tespit edildiği ve o günden itibaren 6-8 hafta olarak öngörülen tedavisinin sürdüğü açıklandı.
Transfer döneminin açık ara en hızlı takımı Fenerbahçe, Bordeaux'nun 23 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Samuel Kalu'yla da anlaşma sağladı. Sarı-Lacivertliler, başarılı futbolcunun kiralanması konusunda Fransız ekibiyle görüşmelerini sürdürüyor.
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Atakaş Hatayspor, Senegalli santrfor Mame Biram Diouf'u kadrosuna kattı.
Lüksemburglu dolar milyarderi ve yatırımcı Gerard Lopez'in satın almasıyla birlikte transferde uçuşa geçen Portekiz takımı Boavista, gözünü Sofiane Feghouli'ye dikti.