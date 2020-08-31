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aksam.com.tr
  • 31 Ağustos 2020 Pazartesi 21:17
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Adana'nın gençleri Andeson'a emanet

Adana'nın gençleri Andeson'a emanet

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AA

TFF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor'da 16 Yaş Altı Takımı Teknik Sorumluluğu'na Brezilyalı eski futbolcu Anderson Oliveira getirildi.

Kulübün Twitter hesabından yapılan duyuruda, Futbol Akademisi 16 Yaş Altı Takımı Teknik Sorumluluğu'na, 2018-2019 sezonunda Adana Demirspor'a transfer edilen, daha sonra profesyonel kariyerini noktalayan Anderson Oliveira'nın getirildiği bildirildi.

Anderson'la beraber Adana Demirspor 16 Yaş Altı Takımı'nda Kemal Oskay, performans ve atletik antrenörü Azizcan Kale ve fitness antrenörü Cevahir Çaçan'ın da görev yapacağı belirtildi.

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