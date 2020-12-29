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aksam.com.tr
  • 29 Aralık 2020 Salı 00:00
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Adana Demirsporlular, 80. yıllarını evlerinde kutladı

Adana Demirsporlular, 80. yıllarını evlerinde kutladı

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AA

TFF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor'un taraftarları, kulübün kuruluşunun 80. yıl dönümünü yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri dolayısıyla evlerinde kutladı.

Sosyal medya üzerinden haberleşen mavi-lacivertli taraftarlar, evlerinin balkonlarında ve binalarının çatılarında şampiyonluk tezahüratları yaptı.

Meşaleler de yakan taraftarlar, bir süre sonra dağıldı.

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