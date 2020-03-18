Adana Demirspor'da Volkan Şen'in Karagümrük maçı sonrası Uğur Tütüneker'in üzerine yürüdüğü iddia edildi

TFF 1. Lig'de 45 puanla 4. sırada yer alan ve Süper Lig için ciddi adaylar arasında gösterilen Adana Demirspor'da son dakika gelişmesi yaşanıyor. Mavi-Lacivertli ekibin kaptanı Volkan Şen'in 2 hafta önce oynanan ve 2-2 berabere biten Fatih Karagümrük maçının ardından teknik direktör Uğur Tütüneker'in üzerine yürüdüğü ve kulübün bu olay karşısında futbolcuya hiçbir ceza vermediği iddia edildi.

TFF 1. Lig'de 28 hafta sonunda topladığı 45 puanla şampiyonluk yarışında bulunan Adana Demirspor'la ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Takım kaptanı Volkan Şen'in, 26. hafta oynanan ve 2-2 berabere kaldıkları Fatih Karagümrük maçının ardından teknik direktör Uğur Tütüneker'in üzerine yürüdüğü ve kulüp tarafından hiçbir ceza almadığı iddia edildi.



Bir dönem Galatasaray'da George Hagi'nin de yardımcılığını yapan Metin Yıldız, Koza TV'de ekranlara gelen Kale Çizgisi programında Adana Demirspor ile ilgili olarak konuştu ve şu ifadeleri kullandı:

"Takım kaptanı Volkan Şen, Karagümrük maçıydı sanırım oyundan çıkarken hocasının üstüne yürüdü. Kulüp de hiçbir şekilde ceza vermedi. Hatta kasıtlı olarak yönlendirilmiş gibi geliyor bana. Çünkü ondan sonra Uğur hocanın görevine son veriliyor. Sistem böyle devam ettiği sürece biz doğruyu nerede bulacağız. Yanlış insanların futbolun içerisinden uzaklaştırılması gerekir.

Daha önce Bursaspor, Trabzonspor, Fenerbahçe ve Konyaspor'da forma giyen Volkan, Karagümrük maçının 75. dakikasında oyundan çıkmış ve yerini Berk Yıldız'a bırakmıştı. Uğur Tütüneker ile yollarını ayıran Adana Demirspor, takımı Cüneyt Dumlupınar'a emanet etmişti.

(Fanatik)