Adana Demirspor'da Volkan Şen şov!

TFF 1'inci Lig'de Süper Lig'e yükselme mücadelesi veren Adana Demirspor, 2-0 geriye düştüğü maçta deplasmanda Ekol Göz Menemenspor'u 3-2 mağlup ederek yoluna emin adımlarla devam etti.
Ev sahibi ekip henüz 1'inci dakikada Mehmet'le öne geçti, 17'de Tayfun skoru 2-0'a getirdi. Adana Demirspor 43'te Hasan'ın golüyle umutlandı. Müsabakanın ikinci yarısında baskısını artıran Adana temsilcisi, 52'de penaltıdan Erkan'la beraberliği yakaladı ve 3 dakika sonra Volkan Şen'in ayağından 3-2'yi buldu.
Bu sonuçla 40 puana yükselen Adana Demirspor kayıp yaşamadı. Menemenspor ise 32 puanda kaldı, play-off potasına giremedi.
Adana Demirspor'a galibiyeti getiren golü atan Volkan Şen bu sezonki performansıyla adeta parmak ısırtıyor... 32 yaşındaki futbolcu, Adana temsilcisinin formasıyla bu sezon TFF 1. Lig'de 19 maça çıktı. Volkan bu maçlarda 4 gol atarken, 7 de asist yaptı.
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