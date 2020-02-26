  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 26 Şubat 2020 Çarşamba 11:59
  • |
  • 26 Şubat 2020 Çarşamba 12:04

Adana Demirspor'da Volkan Şen şov!

Adana Demirspor'da Volkan Şen şov!

Paylaş

Adana Demirspor'un tecrübeli yıldızı Volkan Şen, performansıyla dikkat çekiyor... TFF 1. Lig'de Adana Demirspor, 2-0 geriye düştüğü maçta Menemenspor'u 3-2 mağlup etti. Adana temsilcisine galibiyeti getiren golü atan Volkan Şen maçın yıldızı oldu.

TFF 1'inci Lig'de Süper Lig'e yükselme mücadelesi veren Adana Demirspor, 2-0 geriye düştüğü maçta deplasmanda Ekol Göz Menemenspor'u 3-2 mağlup ederek yoluna emin adımlarla devam etti. 

Ev sahibi ekip henüz 1'inci dakikada Mehmet'le öne geçti, 17'de Tayfun skoru 2-0'a getirdi. Adana Demirspor 43'te Hasan'ın golüyle umutlandı. Müsabakanın ikinci yarısında baskısını artıran Adana temsilcisi, 52'de penaltıdan Erkan'la beraberliği yakaladı ve 3 dakika sonra Volkan Şen'in ayağından 3-2'yi buldu. 

Bu sonuçla 40 puana yükselen Adana Demirspor kayıp yaşamadı. Menemenspor ise 32 puanda kaldı, play-off potasına giremedi.

VOLKAN ŞEN'İN YILDIZI PARLIYOR!

Adana Demirspor'a galibiyeti getiren golü atan Volkan Şen bu sezonki performansıyla adeta parmak ısırtıyor... 32 yaşındaki futbolcu, Adana temsilcisinin formasıyla bu sezon TFF 1. Lig'de 19 maça çıktı. Volkan bu maçlarda 4 gol atarken, 7 de asist yaptı.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Zonguldak Kilimli Belediyespor, Süper Amatör Lig'de durdurulamıyor

title

Kocaeli'de şampiyon Kağıtspor

title

Liverpool 'en erken' şampiyonluk için gün sayıyor

Ali Koç´un taraftarlara söylediği söz gündeme oturdu

SPOR GÜNDEMİ

Fenerbahçe'den ‘Koronavirüs‘ başvurusu
Fenerbahçe'den ‘Koronavirüs‘ başvurusu

Fenerbahçe'den ‘Koronavirüs‘ başvurusu

CEV Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final eşleşmelerinde İtalyan rakiplerle karşılaşacak olan Fenerbahçe ve Eczacıbaşı VitrA, İtalya’da Koronavirüs vakası sayısının yüksek olması sebebiyle CEV’e başvurarak maçların ertelenmesini istedi.

Haftanın hakemleri açıklandı! Derbiyi yöneten Meler...
Haftanın hakemleri açıklandı! Derbiyi yöneten Meler...

Haftanın hakemleri açıklandı! Derbiyi yöneten Meler...

Süper Lig’de 24.hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Daum, Fener'e hoca önerdi: Tam size uygun, kaçırmayın
Daum, Fener'e hoca önerdi: Tam size uygun, kaçırmayın

Daum, Fener'e hoca önerdi: Tam size uygun, kaçırmayın

Fenerbahçe’nin yeni hoca adayı Almanya’dan… Ersun Yanal konusunda belirsizlik devam ederken, F.Bahçe’ye eski çalıştırıcısı Daum’dan hoca önerisi geldi. Daum, Yönetime ‘Kovac size uyar, düşünmenizde fayda var’ teklifinde bulundu.

Ve Sörloth Real Madrid'i açıkladı! 'Beşiktaş maçı öncesi...'
Ve Sörloth Real Madrid'i açıkladı! 'Beşiktaş maçı öncesi...'

Ve Sörloth Real Madrid'i açıkladı! 'Beşiktaş maçı öncesi...'

Beşiktaş’a iki gol atan Sörloth, yüksek konsantrasyonun sebebini böyle açıkladı: “Real haberini Beşiktaş maçı öncesi soyunma odasında otururken, arkadaşımın Snapchat grubundan öğrendim. Bu motivasyonla maça çıkmak çok güzel oldu. Özgüvenimi artıran bir haberdi açıkçası.”

Yanal, Ali Koç'u bu sözlerle ikna etti: Eleştiriliyorum ancak...
Yanal, Ali Koç'u bu sözlerle ikna etti: Eleştiriliyorum ancak...

Yanal, Ali Koç'u bu sözlerle ikna etti: Eleştiriliyorum ancak...

Kadıköy'de Galatasaray'dan aldığı 3-1'lik yenilginin şokunu yaşayan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, göreve devam kararı aldı. Yanal, “mücadeleden kaçmayacağım” dedi.

Fenerbahçe'de Kruse krizi! Sonunda isyan etti
Fenerbahçe'de Kruse krizi! Sonunda isyan etti

Fenerbahçe'de Kruse krizi! Sonunda isyan etti

Fenerbahçe’nin son haftalardaki kötü oyununa takımın Alman futbolcusu Max Kruse’nin isyan ettiği öğrenildi.

Ryan Donk'a yeni sözleşme
Ryan Donk'a yeni sözleşme

Ryan Donk'a yeni sözleşme

Fenerbahçe - Galatasaray maçında attığı gol, sarı kırmızılı takımın Hollandalı savunma oyuncusu Ryan Donk'un kısmetini açtı! Son dakika haberine göre; sezon sonu sarı kırmızılı takımla sözleşmesi sona erecek olan Donk ile yeni sözleşme imzalanacağı öğrenildi.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.