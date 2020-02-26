Adana Demirspor'da Volkan Şen şov!

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Fenerbahçe'den ‘Koronavirüs‘ başvurusu Fenerbahçe'den ‘Koronavirüs‘ başvurusu CEV Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final eşleşmelerinde İtalyan rakiplerle karşılaşacak olan Fenerbahçe ve Eczacıbaşı VitrA, İtalya’da Koronavirüs vakası sayısının yüksek olması sebebiyle CEV’e başvurarak maçların ertelenmesini istedi.

Haftanın hakemleri açıklandı! Derbiyi yöneten Meler... Haftanın hakemleri açıklandı! Derbiyi yöneten Meler... Süper Lig’de 24.hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Daum, Fener'e hoca önerdi: Tam size uygun, kaçırmayın Daum, Fener'e hoca önerdi: Tam size uygun, kaçırmayın Fenerbahçe’nin yeni hoca adayı Almanya’dan… Ersun Yanal konusunda belirsizlik devam ederken, F.Bahçe’ye eski çalıştırıcısı Daum’dan hoca önerisi geldi. Daum, Yönetime ‘Kovac size uyar, düşünmenizde fayda var’ teklifinde bulundu.

Ve Sörloth Real Madrid'i açıkladı! 'Beşiktaş maçı öncesi...' Ve Sörloth Real Madrid'i açıkladı! 'Beşiktaş maçı öncesi...' Beşiktaş’a iki gol atan Sörloth, yüksek konsantrasyonun sebebini böyle açıkladı: “Real haberini Beşiktaş maçı öncesi soyunma odasında otururken, arkadaşımın Snapchat grubundan öğrendim. Bu motivasyonla maça çıkmak çok güzel oldu. Özgüvenimi artıran bir haberdi açıkçası.”

Yanal, Ali Koç'u bu sözlerle ikna etti: Eleştiriliyorum ancak... Yanal, Ali Koç'u bu sözlerle ikna etti: Eleştiriliyorum ancak... Kadıköy'de Galatasaray'dan aldığı 3-1'lik yenilginin şokunu yaşayan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, göreve devam kararı aldı. Yanal, “mücadeleden kaçmayacağım” dedi.

Fenerbahçe'de Kruse krizi! Sonunda isyan etti Fenerbahçe'de Kruse krizi! Sonunda isyan etti Fenerbahçe’nin son haftalardaki kötü oyununa takımın Alman futbolcusu Max Kruse’nin isyan ettiği öğrenildi.