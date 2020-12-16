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aksam.com.tr
  • 16 Aralık 2020 Çarşamba 18:37
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Adana Demirspor, Trabzonspor'u kupanın dışına itti

Adana Demirspor, Trabzonspor'u kupanın dışına itti

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Normal süresi 2-2 biten maçta Adana Demirspor'a penaltılarla 4-3 yenilen son şampiyon Trabzonspor, kupaya veda etti.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor, sahasında Adana Demirspor'u konuk etti. Normal süresi 2-2 biten maçın uzatma dakikalarında da gol sesi çıkmayınca mücadele penaltılara kaldı. Penaltı atışlarında 2 kez ağları bulamayan son şampiyon Karadeniz ekibi, Adana Demirspor'a yenilerek kupanın dışında kaldı.

Detaylar birazdan...

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