Adana Demirspor, Trabzonspor'u kupanın dışına itti

Normal süresi 2-2 biten maçta Adana Demirspor'a penaltılarla 4-3 yenilen son şampiyon Trabzonspor, kupaya veda etti.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor, sahasında Adana Demirspor'u konuk etti. Normal süresi 2-2 biten maçın uzatma dakikalarında da gol sesi çıkmayınca mücadele penaltılara kaldı. Penaltı atışlarında 2 kez ağları bulamayan son şampiyon Karadeniz ekibi, Adana Demirspor'a yenilerek kupanın dışında kaldı.

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