Adana Demirspor, kupada 4 golle turladı

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Adana Demirspor, Afjet Afyonspor'u 4-1 yenerek 5. tura yükseldi.
15’inci dakikada serbest vuruş kazanan Adana Demirspor’da topun başına gelen Erkan’ın düzgün vuruşuyla meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.
36’ncı dakikada Adana Demirspor’da sağ kanatta topla buluşan Mehmet topu içeri ortaladı. Samet’in kafa vuruşuyla top dışarı çıktı.
39’uncu dakikada Adana Demirspor’da Erkan’ın pasıyla buluşan Sedat, kontrollü bir vuruşla meşin yuvarlığı ağlarla buluşturdu: 2-0.
45+1’inci dakikada Afjet Afyonspor’da topla buluşan Bora düzgün bir vuruşla meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1.
İlk yarı ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.
59’uncu dakikada Adana Demirspor’da serbest vuruş kullanan Mehmet Uslu düzgün vuruşuyla meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-1.
76’ncı dakikada Adana Demirspor’da Kosecki’nin ortasıyla buluşan Emircan, kontrollü vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 4-1.
Müsabakayı Adana Demirspor 4-1'lik skorla kazandı.
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Stat: 5 Ocak Fatih Terim
Hakemler: Alpaslan Şen, Kerem Yükünç, Yakup Bulut
Adana Demirspor: Vedat Karakuş, Okan Alkan, Mehmet Uslu, Tarık Çamdal (Dk. 46 Gökhan İnler) , Semih Güler, Anıl Karaer, Hamza Ok, Volkan Şen (Dk. 46 Emircan Altıntaş), Sedat Şahintürk (Dk. 60 Dibba), Erkan Zengin (Dk. 46 Kosecki), Samed Ali Kaya (Dk. 46 Yunus Akgün)
Afjet Afyonspor: Mehmet Doğan, Veli Kızılkaya, Emre Tosun, Anıl Yaşar, Nazmi Candoğan, Ferhan Evren, Emre Kasal, Mehmet Özdıraz (Dk. 86 Yavuz Selim Tek), Onur Toprak (Dk. 67 Veysel Karani Ünal), Görkem Güven (Dk. 81 Mert Polat Keklik), Bora Taşdemir (Dk. 67 Cihan Özkara)
Goller: Dk. 15 Erkan Zengin, Dk. 40 Sedat Şahintürk, Dk. 59 Mehmet Uslu, Dk 76 Emircan Altıntaş (Adana Demirspor), Dk. 45 Bora Taşdemir (Afjet Afyonspor)
Sarı kartlar: Dk. 56 Emre Kasal, Dk. 58 Anıl Yaşar, Dk. 88 Mehmet Doğan, Dk. 89 Nazmi Candoğan (Afjet Afyonspor)
Kırmızı kart: Dk. 63 Veli Kızılkaya (Afjet Afyonspor)
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