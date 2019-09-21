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  3. Adana Demirspor forması giyen Brezilyalı oyuncu Anderson futbolu bıraktığını açıkladı

Adana Demirspor forması giyen Brezilyalı oyuncu Anderson futbolu bıraktığını açıkladı

Adana Demirspor forması giyen Brezilyalı oyuncu Anderson futbolu bıraktığını açıkladı

Manchester United tarihinin 2. Brezilyalısı Anderson, 31 yaşında futbolu bıraktı.

Adana Demirspor'un geçen sezon başında renklerine kattığı ancak beklediği verimi alamadığı Anderson, 31 yaşında futbolu bıraktığını açıkladı. 2007-08 sezon başında Porto'dan 20 milyon Euro'ya İngiltere Premier Ligi devi Manchester United'a transfer olan ve kulüp tarihinin Kleberson'dan sonraki 2. Brezilyalısı unvanını alan Anderson, milli takıma kadar yükseldi. Manchester United ve dünya futbol tarihinin efsane ismi Sir Alex Ferguson'la 2008'deki ilk sezonunda Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan Anderson, Chelsea ile Moskova'da oynanan Devler ligi finalinin uzatmalarında Wes Brown'ın yerine oyuna girdi. Penaltı atışları sırasında Manchester United'ın 6. vuruşunu kullanan Anderson, Nicolas anelka'nın beyaz noktadan kaçırması sonrası Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu sevinci yaşadı.

Daha önce Lionel Messi, Sergio Aguero ve Cesc Fabregas'ın da aldığı ve gelecek vaat eden genç oyuncluara verilen Golden Boy ödülünü de kazanan Anderson, Kırmızı Şeytanlar'la 3 Lig ve 2 Lig Kupası şampiyonlukları sevinci de yaşadı. United ile 153 resmi maça çıkan orta saha oyuncusu, takımı adına 5 gol kaydetti.

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