Adana Demirspor, Erkan Zengin ve Volkan Şen'den kendilerine takım bulmasını istedi

Gelişmeyi sosyal medya hesabından duyuran Adana Demirspor Kulüp Başkanı Murat Sancak, "Erkan Zengin ve Volkan Şen'le yapılan görüşmeden sonra kendilerine kulüp bulmaları için izin verilmiştir. Şu ana kadar emekleri için teşekkür ederiz. Camiamıza ve kendilerine hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.
BAŞKAN VEKİLİ METİN KORKMAZ DA GÖREVDEN AYRILDI
Öte yandan mavi-lacivertli ekipte başkan vekili Metin Korkmaz da görevinden ayrıldı. Metin Korkmaz’a emeklerinden dolayı teşekkür eden Başkan Sancak, şu ifadeleri kullandı:
"Metin Korkmaz kardeşim, o da affını isteyerek takımla ilgili görevi sona ermiştir. Yönetim Kurulu Üyesi olarak devam edecektir. Kendisine de emeklerinden dolayı teşekkür ederim."
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