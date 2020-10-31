Adana Demirspor altyapı antrenörü Songül Paksoy kazada hayatını kaybetti

Adana'da, polisten kaçtıktan sonra atık su kanalına devrilen otomobilin sürücüsü Adana Demirspor altyapı antrenörü Songül Paksoy, yaşamını yitirdi.
Songül Paksoy (32), 33 AFH 058 plakalı otomobiliyle merkez Seyhan ilçesindeki bir akaryakıt istasyonuna geldi.
İddiaya göre, yakıt aldıktan sonra ücret ödemek istemeyen Paksoy ile çalışanlar arasında tartışma çıktı.
Polise haber veren akaryakıt istasyonu çalışanları, Paksoy'un aracının anahtarını alarak ekipleri beklemeye başladı. Paksoy bu sırada, otomobilini yedek anahtarla çalıştırıp istasyondan kaçtı.
Ekiplerin peşine düştüğü Paksoy, polislere izini kaybettirdi.
OTOMOBİLİ ATIK SU KANALINA DEVRİLDİ
Bir süre sonra tarım işçileri, Dörtağaç Mahallesi'nde bir otomobilin DSİ'ye ait atık su kanalına devrildiği ihbarında bulundu.
Bölgeye sevk edilen polis ekipleri, kanaldaki aracın Songül Paksoy'un kullandığı 33 AFH 058 plakalı otomobil olduğunu belirledi.
Sualtı Grup Amirliği ekiplerinin çalışmasıyla otomobilden çıkarılan Paksoy'un cenazesi, otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
ADANA DEMİRSPOR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Hayatını kaybeden Paksoy'un, TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un altyapı antrenörlerinden olduğu öğrenildi.
Mavi-lacivertli kulübün sosyal medyadan yayımlanan mesajında, "Altyapı antrenörlerimizden Songül Paksoy'u trafik kazasında kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Mekanın cennet olsun hocam. Seni hiç unutmayacağız." ifadeleri kullanıldı.
TFF'DEN SONGÜL PAKSOY İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), trafik kazasında hayatını kaybeden Adana Demirspor altyapı antrenörü Songül Paksoy için başsağlığı mesajı yayımladı.
TFF'nin internet sitesinde yapılan açıklamada, "Adana Demirspor altyapısında antrenör olarak görev yapan, federasyonumuz çatısı altında kadın futbolu, çocuk futbolu ile ilgili alanlarda görevler üstlenip başarıyla çalışan, geçtiğimiz yaz ayında ise UEFA A Lisans belgesi için UEFA’dan burs kazanan Antrenör Songül Paksoy’un bir trafik kazasında hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, Songül Paksoy'a Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve spor camiasına başsağlığı dilendi.
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