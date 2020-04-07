Adam Silver: Kalan maçları tek bir şehirde oynama planlarını da tartışıyoruz

Dünyada etkisini sürdüren korona virüs vakaları sonrası durdurulan NBA maçları hakkında, NBA Komisyon Üyelerinden Adam Silver önemli açıklamalarda bulundu. Nisan ayı içinde bir karar almalarının zor olduğunu söyleyen Siver, “Hafta boyunca arkadaşlarıma söylediğim şey en azından Nisan ayı boyunca bir karar veremeyeceğimizi kabul etmemiz gerektiğidir. 1 Mayıs’a dek bir şey söylememiz için erken” dedi.
Tek şehirde oynama gündemde
Kalan takvimi devam ettirmek için birtakım senaryolar üzerinde çalıştıklarını belirten Siver, “Şu an dinlenme modundayız. Kalan maçları tek bir şehirde oynama planlarını da tartışıyoruz. Sporu özledik. Lig ideal koşullarda kaldığı yerden devam etmelidir” ifadelerini kullandı.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in yaptırdığı son koronavirüs testinin sonucu belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle ara verilen Süper Lig'in kalan bölümü için TFF'nin nasıl bir çözüm planı düşündüğü şeklindeki soruyu yanıtlayan Özdemir, "Sürecin uzaması halinde neler yapılabileceği ile ilgili değişik senaryolarımız var ancak şu aşamada bunlarla ilgili herhangi bir spekülasyon yaratmamız doğru olmaz." dedi.
Beşiktaş'ta beklenen oldu ve yönetim kurulu, maaş indirimi konusunda futbolcularla görüşmelere başlama kararı aldı.
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Sosa ve Novak ile prensip olarak anlaşmış durumdayız." dedi.
MHK liglere verilen aranın sona ermesinden sonra tüm hakemlerin hazır olması amacıyla e-eğitim platformu üzerinden bir uygulama başlattı. Zekeriya Alp, "Hakemlerimizin hepsi ile irtibata geçtik. Korona virüs ile ilgili sıkıntısı olup olmadıklarını sorduk. Çok şükür sadece iki hakemimizin pozitif sonuçları dışında endişe edeceğimiz bir olayımız yok."
Yıllık 4.5 milyon euro kazanan Belhanda, 2021'de bitecek sözleşmesi için harekete geçti. Galatasaray'ın Faslı oyuncusu, menajeri aracılığıyla yönetime teklif yaptı.
Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Caner Erkin ile sözleşme yenilemek isteyen Beşiktaş yönetimi, B planını da hazırladı: Gael Clichy.