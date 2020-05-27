Adam öldürmekten yargılama

Premier Lig kulüpleri maçlar oynandığı sırada Kovid-19'dan bir oyuncunun hayatını kaybetmesi halinde ‘adam öldürmekten' yargılanabilir.

AKŞAM

Koronavirüs nedeniyle askıya alınan İngiltere Premier Lig’in ne zaman başlayacağına dair kesin açıklamanın bu hafta içinde yapılması bekleniyor. Ancak kulüpler maçlar başladığı anda yaşanacak olası bir vakadan çekiniyor ve korkuyor. Kulüpler federasyondan ve lig yönetiminden her konuda güvence istiyor…

Güvence istenen konuların başında ise; bir oyuncu koronavirüsten hayatını kaybederse, şirketlerin ‘adam öldürme’ cezası ile karşı karşıya kalıp kalmayacağı geliyor.

İngiltere’deki çeşitli kulüplerde bulunan yedi BAME (Afrika ve Asya kökenli oyuncular için kullanılan söz) yıldızı enfekte olmaktan korktukları için antrenmanlara çıkmayı reddetti…

Bunların hepsini düşünen Premier Lig kulüpleri maçlar esnasında yaşanacak her hangi bir ölüm nedeniyle ‘Kurumsal Yeniden Başlatma Davası’yla karşı karşıya kalabilirler. Kulüplerdeki birçok yönetici yargılanmaktan çekiniyor. Son karar bu hafta içinde belli olacak.

ADA’DA KARAR ÇIKACAK

Öte yandan Premier Lig kulüpleri bugün ve yarın toplantı gerçekleştirecek… Toplantının ana maddeleri tarafsız saha, sezonun devam etmesi, küme düşmenin kaldırılması ve Kovid-19 nedeniyle yaşanabilecek olası senaryolar olacak. Kulüpler yarın en geç bütün kararlarını açıklayacak…