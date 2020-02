'Adalet gelirse bu sene şampiyonuz'

F.Bahçe Başkanı, sezon başından beri rahatsız oldukları konuları basın toplantısında dile getirdi. Her şeye rağmen G.Saray derbisi öncesinde şampiyonluğa inançları olduğunu belirtti.

AKŞAM | ŞAFAK GÖZMEN

SARI-LACİVERTLİ ekibin Başkanı Ali Koç, gündemle ilgili basın toplantısı düzenledi. Koç, “Taraftarımız stat dışında da bize büyük destek veriyor. Teşekkür ediyorum. Fenerbahçe zarar görsün diye yapılan çalışmaları, dışarıdan ve içeriden görüyoruz. Her konuda asimetlik, psikolojik saldırıya maruz bırakılıyoruz. Kulübümüzde her geçen gün bir başka isim hedefe konulmaya çalışılıyor. Bu arada ben ve yönetim kurulumuz, hocamız, oyuncularımız, tabii ki her şeyin farkındayız” yorumunda bulundu.

BU ZİHNİYETLE MÜCADELE

Koç, “Biz hepimiz başkanından yönetimine, hocasından kaptanına, tek vücut olarak, bizi buraya çıkartıp bu açıklamaları yapmak mecburiyetinde bırakan zihniyetle mücadele etmek için hırsla dolmuş durumdayız. İnşallah bu hafta sonundan (G.Saray derbisi) başlayarak, bu hırsla, bu inançla tek vücut olmuş şekilde omuz omuza, teker teker tüm maçlarımızı kazanıp, şampiyon olmak için var gücümüzle mücadele edeceğiz. Samandıra’da toplantı yaptık. Hepsinin gözünde o ışığı gördük” diye konuştu.

YANILDIKLARINI GÖSTERECEKLER

Başkan, “Futbolcuların alın teriyle verdikleri mücadelenin hakem kararları sebebiyle karşılığını alamadıkça ben korkuyordum ki inançları zayıflar... Aksine ne kadar hırslandıklarını gördük. Takımın gözündeki ateş, Ankaragücü maçından sonra kat be kat artmış durumda. Bizim havlu attığımızı düşünenlere hocamız ve oyuncularımız bu hafta sonundan itibaren ne kadar yanıldıklarını gösterecekler. Eğer bu lig, bu haftadan itibaren adil ve adaletli şekilde yönetilirse Fenerbahçe Kulübü şampiyonluğun en büyük adaylarından biridir” şeklinde konuştu.

BAŞKAN’IN DURUŞU HERKESE ÖRNEK OLSUN

ALİ Koç, siyasetle futbol ilişkisine dair Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın duruşunun örnek alınması gerektiğini belirterek, şu açıklamayı yaptı: “Kamu yöneticileri spor alanında da belli kararlar almak durumundalar. Bu konuda ülkemizde çok güzel bir örnek var. Cumhurbaşkanımızın bu konudaki duruşu herkese örnek teşkil edecek niteliktedir. Kendisi her zaman yatırımlara destek olmuş, teşvik etmiştir. Fenerbahçe’yi ve futbolu çok sevmesine rağmen hiçbir lig maçına katılmama duyarlılığı da göstermiştir ve bunu açık ve net şekilde göstermiştir. Kulüplerin uluslararası maçlarında tribünde olup, destekleyeceğini özenle ifade etmiştir. Herkesin örnek alması gerekir.”

ALLAH’IN İZNİYLE KAZANIRIZ

PAZAR günü Kadıköy’de oynanacak G.Saray derbisini değerlendiren Ali Koç, “Allah’ın izniyle kazanacağız. G.Saray Başkanı’nı ben karşılamayacağım ama yönetim kurulumuz temsilen karşılayacak. Muhakkak derbiye bekliyoruz ki, zaten onlar da geleceklerini söylediler” dedi.

CANI HİÇ YANMAYANLAR

BAŞKAN Koç, “Hakem hatalarında canı yananlar oluyor, yanmayanlar oluyor. Fayda sağlamayanlar demeyelim, canı yanmayanlar diyelim. Mecnun Otyakmaz’ın da isyanı var. Kulüpler Birliği toplantısında da bu konular konuşulmuş. Er ya da geç Türk futbolunda adil rekabet ortamı sağlanacak” dedi.