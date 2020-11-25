Ada'da taraftar dönüyor

AKŞAM

İngiltere'de 2 Aralık'ta bitecek karantinanın ardından orta riskli bölgelerde spor müsabakalarına en fazla 4 bin seyirci alınacak.

Ada basınında yer alan haberlere göre; koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan karantinanın 2 Aralık’ta sona ereceği İngiltere’de, orta riskli bölgelerdeki açık hava spor müsabakalarına en fazla 4 bin seyirci alınacak.

Yüksek riskli bölgelerde seyirci sayısı en fazla 2 binle kısıtlanırken, çok yüksek riskli bölgelerde ise spor müsabakalarına seyirci alınmaması uygulaması devam edecek. Stada alkollü giriş ve toplu halde tezahürat yasak. Spor müsabakalarına seyirci alınmasıyla ilgili hazırlanan protokol, bu hafta milletvekillerinin oyuna sunulacak.