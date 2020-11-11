Acun'un takımı Fortuna'da teknik direktörün görevine son verildi

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Hollanda Ligi takımlarından Fortuna Sittard'da teknik direktör Kevin Hofland ile yollarını ayırdı.

Acun Ilıcalı'nın büyük hissedarlarından biri olduğu Hollanda Ligi takımlarından Fortuna Sittard'da teknik direktör Kevin Hofland'ın görevine son verildi.

Hollanda Ligi'ne kabus gibi bir başlangıç yapan Fortuna Sittard oynadığı 8 maçta 5 yenilgi, 3 de beraberlik alarak henüz galibiyetle tanışamamıştı.



Hollanda basını, Fortuna Sittard'da teknik direktör Kevin Hofland'ın görevine son verilmesinde büyük patron olarak nitelediği Acun Ilıcalı'nın direkt olarak etkili olduğunu ve Sittard'da uzun dönemde bir Türk teknik adama da emanet edilebileceği vurgulandı.



Kevin Hofland'ın görevine son verilmesi hakkında açıklamalar yapan Işıtan Gün, "Son derece acı bir karar. Özellikle Kevin'i bu kadar uzun bir süredir tanıdığımızı ve birbirimize çok büyük saygı duyduğumuzu düşünürsek gerçekten çok acı bir karar. Kevin'in nitelikleri inkar edilemeyecek kadar önemli ancak futbolda bazen kulüplerin çıkarları doğrultusunda hareket etmek zorundasınız, bu nedenle duygular her zaman ikinci planda olmak zorunda" şeklinde konuştu.

