Acun'un takımı Fortuna'da teknik direktörün görevine son verildi

Acun Ilıcalı'nın büyük hissedarlarından biri olduğu Hollanda Ligi takımlarından Fortuna Sittard'da teknik direktör Kevin Hofland'ın görevine son verildi.
Hollanda Ligi'ne kabus gibi bir başlangıç yapan Fortuna Sittard oynadığı 8 maçta 5 yenilgi, 3 de beraberlik alarak henüz galibiyetle tanışamamıştı.
Hollanda basını, Fortuna Sittard'da teknik direktör Kevin Hofland'ın görevine son verilmesinde büyük patron olarak nitelediği Acun Ilıcalı'nın direkt olarak etkili olduğunu ve Sittard'da uzun dönemde bir Türk teknik adama da emanet edilebileceği vurgulandı.
Kevin Hofland'ın görevine son verilmesi hakkında açıklamalar yapan Işıtan Gün, "Son derece acı bir karar. Özellikle Kevin'i bu kadar uzun bir süredir tanıdığımızı ve birbirimize çok büyük saygı duyduğumuzu düşünürsek gerçekten çok acı bir karar. Kevin'in nitelikleri inkar edilemeyecek kadar önemli ancak futbolda bazen kulüplerin çıkarları doğrultusunda hareket etmek zorundasınız, bu nedenle duygular her zaman ikinci planda olmak zorunda" şeklinde konuştu.
Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Mbwana Samatta'nın Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'ndeki Tanzanya-Tunus maçında forma giyemeyeceği ortaya çıktı. Sakat olduğu belirtilen başarılı forvetin 10 gün sahalardan uzak kalabileceği öne sürüldü.
Sivas'tan 3 puanla dönen Galatasaray gözünü zirveye dikti. Milli aradan sonra sırasıyla Kayseri, Çaykur Rize (D), Hatay, Karagümrük (D) ve Göztepe ile karşılaşacak Cim-Bom galibiyet serisini 8 maça çıkarmayı hedefliyor.
Trabzonspor, Eddie Newton'ın ayrılığı sonrası göreve Abdullah Avcı'yı getirdi. Başarılı teknik adam, yaptığı kapsamlı sunum ve ortaya koyduğu projelerle Trabzonspor yönetimini mest etti.
Galatasaray'da geçtiğimiz hafta idmanda sakatlanarak antrenmanı yarıda bırakan ve Sivasspor maçında forma giyemeyen Radamel Falcao'nun Kayserispor maçında sahalara döndürülmesi planlanıyor.
Avrupa Atletizm Birliği, 2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nın Türkiye'de düzenlenmesine karar verdi.
Sivas maçı öncesi Marcao ve Saracchi'nin oynama arzusu sonrası tecrübeli hoca, şu sözleri sarf etti: "Bana böyle adamlar lazım!"