Acun Ilıcalı'nın takımı galip gelemiyor

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Hollanda Eredivisie'nin 5. haftasında FC Emmen ile Fortuna Sittard karşı karşıya geldi.

Hollanda Eredivisie'de 5. hafta mücadelesinde FC Emmen ile Fortuna Sittard, De Oude Meerdijk Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2 sona erdi.

Fortuna Sittard, böylelikle 5 hafta sonunda galibiyetsiz olarak ligin son sırasında kaldı.

Karşılaşmada Fortuna Sittard'ın golleri 18. dakikada Sebastian Polter ve 23. dakikada Lisandro Semedo'dan geldi. FC Emmen'in golleri 51. dakikada Nikolai Laursen ve 60. dakikada Michael de Leeuw'den geldi.

Bu sezon henüz galibiyeti olmayan Sittard puanını 2'ye yükseltti. Henüz galibiyeti olmayan bir diğer takım Emmen ise 3 puana çıktı.

Sittard, Hollanda Eredivisie'nin 6. haftasında sahasında Groningen ile karşılaşacak. FC Emmen ise aynı haftada Heerenveen ile deplasmanda karşılaşacak.