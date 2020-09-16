Acun Ilıcalı: 'Fenerbahçe Başkanı olma hayalim yok'

Acun Ilıcalı, Haber Global canlı yayınında konuştu ve Fenerbahçe'ye başkan olmak gibi bir planı olmadığını söyledi.
Fenerbahçe'yi çok seviyor olmasına rağmen başkanlığı düşünmediğini kaydeden Ilıcalı, "Fenerbahçe Başkanı olmak için o konsantrasyonda olman lazım. Fenerbahçe Başkanı olma hayalim yok. Fenerbahçe stadının önünde yatardım. Fenerbahçe'nin her durumda yanında olurum. Fenerbahçe maçına gitmek için gece 12'den ertesi gün öğleye kadar stadın önünde yatardım. 13'teki maça girmek için. Normal değildim, öyle bir Fenerbahçeliyim." ifadelerini kullandı.
"BAŞKAN HATALARDAN DERS ÇIKARDI"
Başkan Ali Koç'un da dersler aldığını söyleyen ünlü televizyoncu, "Ali Koç'u şöyle görüyorum; herhangi bir olayı bir öğrenme süreci vardır. Bu bir gerçek. Bu ne kadar hızlı olursa başarı o kadar çabuk geliyor. Başkanımız da şu anda bence belli hatalar yaptı bu da çok normaldi. O hatalardan derslerini çıkardı. Bir şekilde hataları azaltarak başarıya doğru gitmeye çalışıyor. O konuda destek veriyorum." dedi.
Süper Lig'e Çaykur Rizespor galibiyetiyle başlayan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları son sürat devam ediyor. Vedat Muriqi'yi Lazio'ya gönderen; son olarak da Marcel Tisserand'ı kadrosuna katan sarı-lacivertliler, yılın transferini gerçekleştiriyor: Edin Visca.
Fenerbahçe, Marcel Tisserand'i transfer ettiğini resmen açıkladı
Trabzonspor, Stoke City'nin forveti Benik Afobe'yi Türkiye'ye davet etti.
Fenerbahçe, Lazio'ya transfer olan Vedat Muriqi için alacağı bonservis miktarını Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Yunanistan'ın PAOK, Ukrayna'nın Dinamo Kiev ve Belçika'nın Gent takımları, play-off turuna yükseldi.
Fenerbahçe'nin yeni transferi Marcel Tisserand, uzun zamandır sarı-lacivertli takıma gelmek istediğini söyledi.