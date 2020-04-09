Acquah Beşiktaş'a

Gana basını, Beşiktaş'ın Malatyaspor'un Ganalı orta sahası Afriyie Acquah'ı istediğini yazdı.

AKŞAM

Ganaweb’in haberine göre; 28 yaşındaki oyunu için Siyah-Beyazlılar, Malatya ekibi ile görüşmelere başladı. Haberde, Acquah’ın Sergen Yalçın’la sezonun ilk yarısında birlikte çalıştığı bilgisine yer verildi. Tecrübeli orta saha sezon başında Sarı-Siyahlılar’a Empoli’den bedelsiz olarak gelmişti. Acquah’ın güncel piyasa değeri 1 milyon 600 bin euro.

KARIUS & GÜVEN GİDİYOR

Boateng’in ardından şimdi de Karius ve Güven de Almanya’ya dönecek. Siyah-Beyazlı kulübün oyuncularına yurt dışına çıkmasına izin verdiği ancak ligin başlamasından 14 gün önce dönme şartı koştuğunu bildirdi.