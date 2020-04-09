Acquah Beşiktaş'a

AKŞAM
Ganaweb’in haberine göre; 28 yaşındaki oyunu için Siyah-Beyazlılar, Malatya ekibi ile görüşmelere başladı. Haberde, Acquah’ın Sergen Yalçın’la sezonun ilk yarısında birlikte çalıştığı bilgisine yer verildi. Tecrübeli orta saha sezon başında Sarı-Siyahlılar’a Empoli’den bedelsiz olarak gelmişti. Acquah’ın güncel piyasa değeri 1 milyon 600 bin euro.
KARIUS & GÜVEN GİDİYOR
Boateng’in ardından şimdi de Karius ve Güven de Almanya’ya dönecek. Siyah-Beyazlı kulübün oyuncularına yurt dışına çıkmasına izin verdiği ancak ligin başlamasından 14 gün önce dönme şartı koştuğunu bildirdi.
Koronavirüs sonrası duran futbol dünyası FIFA'nın, koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen liglerde futbolcu sözleşmeleri ile ilgili kararlarını açıkladıktan sonra tekrardan hareketlenmeye başladı. Beşiktaş yönetimi de futbolcularla indirim konusunda görüşmek için harekete geçiyor.
Koronavirüs sebebiyle futbol büyük bir belirsizlik içerisine düşerken, Fenerbahçe'de herhangi bir mağduriyet yaşanmaması adına bütün önlemler alınmış durumda. İlk aşamada planlar liglerin haziranda başlamasına yönelik yapılırken, B ve C planları da tüm detaylarıyla hazırlandı
Ağır siklet eski boks şampiyonu Mike Tyson, verdiği demeçte ilginç bir itirafta bulundu. Eski ünlü boksör, New York'taki hayvanat bahçesinde bulunan bir gorille dövüşmek için bakıcısına 10 bin dolar rüşvet teklif ettiğini söyledi.
Hakemlik kariyeri sona eren Deniz Ateş Bitnel, yıllar sonra Galatasaray-Trabzonspor maçında yaşananlar hakkında konuştu.
İngiltere Premier Lig'de forma giyen futbolcular yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleye destek için yardım kampanyası başlattı.
Dünya üzerinde koronavirüsten etkilenen ülkeler arasında ilk sıralarda yer alan İtalya'da futbol da olumsuz yönde etkilendi. Ülke basınında çıkan habere göre, salgının ekonomik etkilerini derinden hisseden Serie A devi Roma, ederi yüksek oyuncuları satma kararı aldı. Bu doğrultuda hareket eden başkent ekibi, listenin ilk sırasına Cengiz Ünder'i yazdı. Calciomercato, konuyla geçtiği haberde “Koronavirüsten etkilenen Roma'da ilk kurban Cengiz Ünder” ifadesini kullandı.
Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen ve taraftarın sevgilisi haline gelen Serhat Akın'dan Aziz Yıldırım itirafı geldi. Taraftarlar arasında "Kadıköy Boğası" lakabı ile anılan eski futbolcu, Aziz Yıldırım döneminde "Win Win" kampanyası olmazdı, kapının önünden geçirmezdi' dedi.