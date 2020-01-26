İran ekibi Tractor, “Acınız acımızdır Türkiye. İran Türkleri’nin gönülleri Elazığ’da” mesajını attı. Mesut Özil ise paylaşımında, “Dualarım Türkiye’de depremden etkilenen herkesle… Dualarım sizinle” ifadelerini kullandı.

AKŞAM

TÜRKİYE, Elazığ ve Malatya’da yaşanan depremlerle sarsıldı. Elazığ’ın Sivrice ilçesinde 6.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi ve çevre illerde de deprem şiddetli bir şekilde hissedildi. Depremin vurduğu illerimiz için yardım çağrıları devam ederken birçok futbol kulübü ve taraftar grubu da kenetlendi.

İşte o mesajlar;

TFF: “Elazığ depreminde can kayıplarımızın olduğunu derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet; aileleri ve milletimize baş sağlığı, yaralılarımıza acil şifalar dileriz.”

TRACTOR: “Acınız acımızdır Türkiye. İran Türkleri’nin gönülleri Elazığ’da.”

GALATASARAY: “Elazığ’ın Sivrice ilçesi yakınlarında meydana gelen ve çevre illerde ve bölgelerde hissedilen depremin can ve mal kaybına sebep olmamasını diliyor, sarsıntıdan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.”

BEŞİKTAŞ:“Elazığ ve çevre illerinde hissedilen 6.8 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Başımız sağ olsun.”

MESUT ÖZİL: “Dualarım Türkiye’de depremden etkilenen herkesle… Dualarım sizinle”

İLKAY GÜNDOĞAN: “Düşüncelerim ve dualarım Türkiye Elazığ’da… Çok büyük geçmiş olsun.”

FALCAO: “Dualarım ve kalbim, depremden etkilenen herkesle.”

CEDİ OSMAN: “Geçmiş olsun Elazığ. İnşallah daha da büyük üzüntüler yaşamadan atlatırız bu depremi. Dualarım sizinle”

OZAN KABAK: “Çok üzgünüm. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar.”

ARDA TURAN: “Kalbimiz, dualarımız depremden etkilenen tüm vatandaşlarımızla. Allah hepinizi, hepimizi korusun.”