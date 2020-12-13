Acımız büyük... Burhan Ayeri'yi kaybettik

AKŞAM

AKŞAM Spor Editörü Tamer Ayeri'nin babası, Türk basınının usta kalemi Burhan Ayeri vefat etti.

74 yaşında aramızdan ayrılan Burhan Ayeri uzun yıllar Akşam Gazetesi’nde ‘Ekran Polisi’ köşesinde televizyon eleştirmenliği yapmıştı. Birçok gazetede çalışan ve 100’den fazla basın ödülünün sahibi olan Ayeri’nin naaşı dün Çakmaklı Mezarlığı’nda toprağa verildi. Akşam Gazetesi ailesi olarak merhuma Allah’tan rahmet, başta mesai arkadaşımız Tamer Ayeri olmak üzere ailesine, akrabalarına, sevenlerine ve okurlarına başsağlığı diliyoruz.