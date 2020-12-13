Acımız büyük... Burhan Ayeri'yi kaybettik

74 yaşında aramızdan ayrılan Burhan Ayeri uzun yıllar Akşam Gazetesi’nde ‘Ekran Polisi’ köşesinde televizyon eleştirmenliği yapmıştı. Birçok gazetede çalışan ve 100’den fazla basın ödülünün sahibi olan Ayeri’nin naaşı dün Çakmaklı Mezarlığı’nda toprağa verildi. Akşam Gazetesi ailesi olarak merhuma Allah’tan rahmet, başta mesai arkadaşımız Tamer Ayeri olmak üzere ailesine, akrabalarına, sevenlerine ve okurlarına başsağlığı diliyoruz.
Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Fenerbahçe'yi 3-0 yendikleri maçın sonucunun kendisi için sürpriz olmadığını söyledi.
Süper Lig'in 12. haftasında Yeni Malatyaspor, deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti. Sarı lacivertli ekipte Caner Erkin maç sonu açıklamalarda bulundu.
Ankaragücü, sahasında İttifak Holding Konyaspor'u 4-3 yendi; ligde bu sezonki ilk galibiyetini aldı.
Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, sahasında Yeni Malatyaspor'a 3-0 mağlup oldu. Gecenin kahramanlarından Umut Bulut maç sonu açıklamalarda bulundu.
İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında Manchester United ile Manchester City 0-0 berabere kaldı.
ING Basketbol Süper Ligi 12. hafta mücadelesinde Pınar Karşıyaka, Fenerbahçe Beko'yu 83-79 yendi.