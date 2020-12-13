  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 13 Aralık 2020 Pazar 08:00
  • |
  • Son Güncelleme:

Acımız büyük... Burhan Ayeri'yi kaybettik

Acımız büyük... Burhan Ayeri'yi kaybettik

Paylaş

AKŞAM

AKŞAM Spor Editörü Tamer Ayeri'nin babası, Türk basınının usta kalemi Burhan Ayeri vefat etti.

74 yaşında aramızdan ayrılan Burhan Ayeri uzun yıllar Akşam Gazetesi’nde ‘Ekran Polisi’ köşesinde televizyon eleştirmenliği yapmıştı. Birçok gazetede çalışan ve 100’den fazla basın ödülünün sahibi olan Ayeri’nin naaşı dün Çakmaklı Mezarlığı’nda toprağa verildi. Akşam Gazetesi ailesi olarak merhuma Allah’tan rahmet, başta mesai arkadaşımız Tamer Ayeri olmak üzere ailesine, akrabalarına, sevenlerine ve okurlarına başsağlığı diliyoruz.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Rıdvan Dilmen açtı ağzını yumdu gözünü
Rıdvan Dilmen açtı ağzını yumdu gözünü

Rıdvan Dilmen açtı ağzını yumdu gözünü

Fenerbahçe'de sahasında bir darbe de Yeni Malatyaspor'dan
Fenerbahçe'de sahasında bir darbe de Yeni Malatyaspor'dan

Fenerbahçe'de sahasında bir darbe de Yeni Malatyaspor'dan

Erol Bulut: 'Bu sonuçların sebebini bulmaya çalışıyoruz'
Erol Bulut: 'Bu sonuçların sebebini bulmaya çalışıyoruz'

Erol Bulut: 'Bu sonuçların sebebini bulmaya çalışıyoruz'

Yusuf Yazıcı'dan 'Mirhan Bebek'e destek

SPOR GÜNDEMİ

Hamzaoğlu: 'Bu sonuç bizim için sürpriz değil'
Hamzaoğlu: 'Bu sonuç bizim için sürpriz değil'

Hamzaoğlu: 'Bu sonuç bizim için sürpriz değil'

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Fenerbahçe'yi 3-0 yendikleri maçın sonucunun kendisi için sürpriz olmadığını söyledi.

Caner Erkin: 'Bugün her şey eksikti'
Caner Erkin: 'Bugün her şey eksikti'

Caner Erkin: 'Bugün her şey eksikti'

Süper Lig'in 12. haftasında Yeni Malatyaspor, deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti. Sarı lacivertli ekipte Caner Erkin maç sonu açıklamalarda bulundu.

Nefes kesen maçta kazanan Ankaragücü
Nefes kesen maçta kazanan Ankaragücü

Nefes kesen maçta kazanan Ankaragücü

Ankaragücü, sahasında İttifak Holding Konyaspor'u 4-3 yendi; ligde bu sezonki ilk galibiyetini aldı.

Umut Bulut'tan Fenerbahçe açıklaması: 'Özel hırsım yok'
Umut Bulut'tan Fenerbahçe açıklaması: 'Özel hırsım yok'

Umut Bulut'tan Fenerbahçe açıklaması: 'Özel hırsım yok'

Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, sahasında Yeni Malatyaspor'a 3-0 mağlup oldu. Gecenin kahramanlarından Umut Bulut maç sonu açıklamalarda bulundu.

Manchester derbisinde kazanan çıkmadı
Manchester derbisinde kazanan çıkmadı

Manchester derbisinde kazanan çıkmadı

İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında Manchester United ile Manchester City 0-0 berabere kaldı.

Fenerbahçe'ye bir darbe de basketboldan
Fenerbahçe'ye bir darbe de basketboldan

Fenerbahçe'ye bir darbe de basketboldan

ING Basketbol Süper Ligi 12. hafta mücadelesinde Pınar Karşıyaka, Fenerbahçe Beko'yu 83-79 yendi.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.