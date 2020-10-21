Achraf Hakimi, koronavirüse yakalandı

Mavi-siyahlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Inter'in UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu’nda Alman takımı Borussia Mönchengladbach ile bu akşam yapacağı maç öncesi takıma yapılan Kovid-19 testleri neticesinde, Hakimi'nin test sonucunun pozitif olduğu bildirildi.
Inter'de orta sahanın sağı, sağ açık pozisyonlarında oynayan 21 yaşındaki oyuncunun, herhangi bir belirti göstermediği ve kendisine sağlık protokollerinde belirlenen sürecin uygulanacağı ifade edildi.
Inter, Hakimi'yi sezon başında İspanya’nın Real Madrid takımından transfer etmişti.
İtalya Serie A takımlarından Inter, Faslı oyuncusu Achraf Hakimi'nin koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Fenerbahçe yönetimi, yeni sezona harika bir giriş yapan ve performansını her hafta daha da yukarıya taşıyan Ozan Tufan için beklenen hamleyi yaptı. Avrupa'dan talipleri artan milli futbolcunun sözleşmesindeki serbest kalma bedeli 20 milyon euro olarak güncellendi.
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Milliyet Gazetesi yazarı Atilla Gökçe, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in yakın bir dostuyla yaptığı konuşmaları bugünkü köşesine taşıdı.
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