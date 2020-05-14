Achraf Dari, canlı yayında Galatasaray'dan teklif aldığını açıkladı

Galatasaray’ın savunmanın çeşitli bölgelerinde forma giyen Faslı Achraf Dari'ye kancayı attığı belirtildi.
“GALATASARAY’DAN TEKLİF ALDIM”
21 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından kendisine yapılan transfer tekliflerini açıklarken bunların içinde Galatasaray'ın da olduğunu resmen duyurdu.
Fas Ligi ekibi Wydad Casablanca'da forma giyen Achraf Dari, sosyal medya üzerinden katıldığı bir canlı yayında 3 kulüpten teklif aldığını söyledi.
21 yaşındaki savunma oyuncusu, Mısır Ligi ekibi Zamalek, Fransa Ligi takımı Rennes ve Galatasaray'dan teklif aldığını doğruladı.
3 MEVKİDE OYNAYABİLİYOR
Achraf Dari, sağ ve sol stoper, sağ bek ve ön libero mevkilerinde görev alabiliyor.
HAZİRAN AYINDA SAHALARA DÖNECEK
Öte yandan aralık ayında sol çapraz bağları yırtılan oyuncunun haziran ayı sonunda sahalara dönmesi bekleniyor.
(Sabah)
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, koronavirüs gündemi ve TFF'nin liglerle ilgili aldığı karara dair kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.
Yeni sezonun transferlerine kaynak yaratmak için futbolcu satmak isteyen Galatasaray, Brezilyalı stoperi Marcao için Valencia'dan 12 milyon Euro'luk teklif aldı. Sarı-Kırmızılılar bu teklife ‘sezon sonu görüşelim' cevabını verdi. Cimbom, başarılı savunmacıyı, Portekiz ekibi Chaves'ten 4 milyon Euro karşılığında kadrosuna katmıştı.
Bir süredir adı Fenerbahçe'yle anılan 24 yaşındaki golcü George Puscas'la ilgili Reading Teknik Direktörü Mark Bowen'den açıklama geldi. Bowen, “Yönetimle konuştum, Fenerbahçe'den herhangi bir teklif olmamış” dedi.
Gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da son dakika gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Kırmızılılar, Fas ligi ekiplerinden Wydad'da forma giyen 21 yaşındaki Achraf Dari'yi kadrosuna katmak istiyor. Genç stoper, sosyal medyada katıldığı bir canlı yayında Galatasaray'dan teklif aldığını itiraf etti.
Adı bir dönem Fenerbahçe ve Galatasaray'la da anılan Javier Pastore, Roma ile sözleşmesini tamamladıktan sonra ülkesi Arjantin'e döneceğini açıkladı. Başarılı futbolcu ayrıca Çin'den 4 yıllık sözleşme teklifi aldığını ve reddettiğini de sözlerine ekledi.
Tigres ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve Beşiktaş'ın gündemine gelen Jürgen Damm, transferine dair açıklamalarda bulundu. ‘River Plate ve Monterrey'e kesinlikle gitmem' diyen 27 yaşındaki sağ kanat, “MLS'e gidebilirim ama Avrupa daha fazla ilgimi çekiyor. Her ihtimale açığım, menajerimden haber bekliyorum” dedi.
Koronavirüse yakalandığı tespit edilen Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den ilk açıklama. Çebi, “Bilim Kurulu'nun onayı olmadan bu ortamda futbol oynanamaz” dedi.