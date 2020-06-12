  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 12 Haziran 2020 Cuma 08:00
  • |
  • Son Güncelleme:

Achraf Bencharki adım adım Trabzonspor'a

Achraf Bencharki adım adım Trabzonspor'a

Paylaş

TRABZONSPOR yeni sezon için transfer çalışmalarına başladı.

AKŞAM

Bordo-Mavililer, Mısır ekibi Zamalek’in sol kanat oyuncusu Achraf Bencharki ile yakından ilgileniyor. Kulübü, başarılı oyuncuya kalması için büyük baskı yapıyor. Bencharki ise Bordo-Mavili formayı giymek istiyor. 25 yaşındaki sol kanat oyuncusunun 2022 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor. Bu sezon 21 karşılaşmada sahaya çıkan Achraf Bencharki, 9 gol attı ve 5 de asist yaptı. Transfermarkt verilerine göre başarılı oyuncunun piyasa değeri ise 800 bin euro...

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Hayaller Roma gerçekler Süper Lig!

title

Galatasaray'a transferde İspanyol rakip

title

Felipe Melo: 'İyi ki Galatasaray'a gitmişim'

Sivasspor 4. kez Koronavirüs testine girdi

SPOR GÜNDEMİ

Abdurrahim Albayrak işi bitirdi! Anlaşma sağlandı
Abdurrahim Albayrak işi bitirdi! Anlaşma sağlandı

Abdurrahim Albayrak işi bitirdi! Anlaşma sağlandı

Koronavirüs salgını sonrası futbolculardan maaş indirimi yapmasını bekleyen Galatasaray yönetimi, özellikle maliyeti yüksek futbolcularla anlaşmaya başladı. Sarı-Kırmızılıların ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak, Florya'da futbolcularla görüşerek takımın 3'te 2'siyle fedakarlık konusunda anlaştı.

Trabzonspor'da büyük müjde! Açıklandı...
Trabzonspor'da büyük müjde! Açıklandı...

Trabzonspor'da büyük müjde! Açıklandı...

Süper Lig'de Göztepe'yle karşılaşacak olan Trabzonspor'un kafilesi belli oldu.

Bakan Kasapoğlu en iyiyi sormuştu
Bakan Kasapoğlu en iyiyi sormuştu

Bakan Kasapoğlu en iyiyi sormuştu

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun Twitter'dan başlattığı "Hagi mi, Alex mi" anketi futbolseverler tarafından büyük ilgi gördü.

Sneijder'dan Galatasaray taraftarına müjde
Sneijder'dan Galatasaray taraftarına müjde

Sneijder'dan Galatasaray taraftarına müjde

Galatasaray'ın eski yıldızı Wesley Sneijder'ın çıkacak olan kitabının editörü Kees Jansma, Hollandalı yıldızın Galatasaray'da antrenörülük yapmak istediğini açıkladı.

Fenerbahçe'den özel hazırlık
Fenerbahçe'den özel hazırlık

Fenerbahçe'den özel hazırlık

Fenerbahçe'nin Süper Lig'deki iç saha maçlarında Ülker Stadı'nda yer almak üzere taraftar kartonetleri yerleştirildi.

Babel Cimbom'a geri dönüyor
Babel Cimbom'a geri dönüyor

Babel Cimbom'a geri dönüyor

Gelecek sezon Fatih Terim'in planları arasında yer almadığı konuşulan 33 yaşındaki futbolcu, Sarı Kırmızı ekibe geri döneceğini açıkladı.

Trabzonspor şampiyon gibi yollandı
Trabzonspor şampiyon gibi yollandı

Trabzonspor şampiyon gibi yollandı

Trabzonspor'un deplasmanda oynayacağı Göztepe maçı öncesi taraftarlar, bordo mavili takımı uğurladı.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.