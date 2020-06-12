Achraf Bencharki adım adım Trabzonspor'a

AKŞAM
Bordo-Mavililer, Mısır ekibi Zamalek’in sol kanat oyuncusu Achraf Bencharki ile yakından ilgileniyor. Kulübü, başarılı oyuncuya kalması için büyük baskı yapıyor. Bencharki ise Bordo-Mavili formayı giymek istiyor. 25 yaşındaki sol kanat oyuncusunun 2022 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor. Bu sezon 21 karşılaşmada sahaya çıkan Achraf Bencharki, 9 gol attı ve 5 de asist yaptı. Transfermarkt verilerine göre başarılı oyuncunun piyasa değeri ise 800 bin euro...
Koronavirüs salgını sonrası futbolculardan maaş indirimi yapmasını bekleyen Galatasaray yönetimi, özellikle maliyeti yüksek futbolcularla anlaşmaya başladı. Sarı-Kırmızılıların ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak, Florya'da futbolcularla görüşerek takımın 3'te 2'siyle fedakarlık konusunda anlaştı.
Süper Lig'de Göztepe'yle karşılaşacak olan Trabzonspor'un kafilesi belli oldu.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun Twitter'dan başlattığı "Hagi mi, Alex mi" anketi futbolseverler tarafından büyük ilgi gördü.
Galatasaray'ın eski yıldızı Wesley Sneijder'ın çıkacak olan kitabının editörü Kees Jansma, Hollandalı yıldızın Galatasaray'da antrenörülük yapmak istediğini açıkladı.
Fenerbahçe'nin Süper Lig'deki iç saha maçlarında Ülker Stadı'nda yer almak üzere taraftar kartonetleri yerleştirildi.
Gelecek sezon Fatih Terim'in planları arasında yer almadığı konuşulan 33 yaşındaki futbolcu, Sarı Kırmızı ekibe geri döneceğini açıkladı.
Trabzonspor'un deplasmanda oynayacağı Göztepe maçı öncesi taraftarlar, bordo mavili takımı uğurladı.