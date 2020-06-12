Achraf Bencharki adım adım Trabzonspor'a

TRABZONSPOR yeni sezon için transfer çalışmalarına başladı.

AKŞAM

Bordo-Mavililer, Mısır ekibi Zamalek’in sol kanat oyuncusu Achraf Bencharki ile yakından ilgileniyor. Kulübü, başarılı oyuncuya kalması için büyük baskı yapıyor. Bencharki ise Bordo-Mavili formayı giymek istiyor. 25 yaşındaki sol kanat oyuncusunun 2022 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor. Bu sezon 21 karşılaşmada sahaya çıkan Achraf Bencharki, 9 gol attı ve 5 de asist yaptı. Transfermarkt verilerine göre başarılı oyuncunun piyasa değeri ise 800 bin euro...

