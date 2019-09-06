'Aboubakar'ı bitirdi'

AKŞAM

Ojogo, Aboubakar’ın paragöz davranışının Fikret Orman tarafından kamuya açıklanmasının oyuncunun Beşiktaş taraftarının gözündeki itibarını sarstığını belirterek, “Beşiktaş’a gitme şansını kullanamadı. Porto’da da oynaması zor. Çünkü Merega, Ze Luis, Soares ve Fabiao Silva gibi seçeneklerin arkasında kalıyor

‘YEVHEN’İ ALMADI!’

UKRAYNA basını ise Beşiktaş’ın, Schalke’de kadroya alınmayan Yehven Konoplyanka’yı beğenmediğini ve kadrosuna katmadığını bildirdi. Ukraynalı milli oyuncu boşta kalınca Shakhtar Donetsk’e gitmek zorunda kalmıştı.