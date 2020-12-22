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aksam.com.tr
  • 22 Aralık 2020 Salı 08:01
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Aboubakar'dan 11 milyon euro garanti

Aboubakar'dan 11 milyon euro garanti

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AKŞAM
Orçun ÖZATEŞ

Beşiktaş, 28 yaşındaki başarılı forvetle 3 yıllık ve her yılı performans opsiyonlu sözleşme imzaladı. Kamerunlu yıldız Siyah-Beyazlı kulüpten yıllık 13 milyon TL alacak. Serbest kalır maddesi ise 11 milyon euro.

SEZON başında soru işaretleriyle transfer edilen Vincent Aboubakar’ın performansı Beşiktaş’ta yüzleri güldürmeye devam ediyor. Kamerunlu yıldız, Erzurum filelerini 2 kez havalandırdı ve 8 golle krallık yarışında zirveye yükseldi. 28 yaşındaki golcü 1.67 gol ortalamasıyla da İbrahimovic’in zirvede olduğu listede 11. sıraya yükseldi. Aboubakar, Avrupa’nın 5 büyük ligi ve Türkiye’de yer alan golcüler içerisinde sadece Ronaldo, Haaland, Salah, Mbappe, Lukaku gibi isimlerin gerisinde kaldı. Başarılı golcü performansına devam ederse Beşiktaş bedava aldığı forvetten yüklü bir para da kazanabilir.

3.3 MİLYON EURO GARANTİ ÜCRET

Beşiktaş, 28 yaşındaki golcü ile 3 yıllık ve her yılı performans opsiyonlu sözleşme imzaladı. Kamerunlu, Beşiktaş’tan yıllık 13 milyon TL ücret kazanacak. Sözleşmesinde sakatlık maddesi de bulunan Aboubakar’ı 3 sene içinde bir takım transfer etmek istiyorsa 11 milyon euroluk serbest kalır maddesini kulübe ödemesi gerekiyor. 2016-17’de Beşiktaş’ta 3.3 milyon euroya oynayan Aboubakar’a 1 milyon euro menajerlik ödemesi ve 2 milyon euro da kiralama bedeli, yani 6.3 milyon euroluk bir ödeme yapılmıştı.

BALOTELLİ&KALİNİC’İ VETO ETTİ

Sezon başında golcü arayışı içinde olan Siyah-Beyazlı Yönetim, İtalyan Balotelli ile prensip anlaşmasına varmıştı. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, maliyeti yüksek olan golcü oyuncunun transferine onay vermedi. Başarılı çalıştırıcı, o dönem yıllık 3 milyon euro isteyen Kalinic’in transferini de kabul etmemişti. Siyah-Beyazlı Yönetim, Sergen Yalçın’ın bu kararları sonrası Aboubakar’ı kadrosuna katmak için girişimlere başlamış, yapılan girişimlerle Kamerun’lu golcü ile sözleşme imzalamıştı.

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