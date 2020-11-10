Aboubakar tutuk başladı

Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar, Siyah-Beyazlı formayla sezona yine tutuk başladı. Beşiktaş’ta 2016-17 sezonunda kiralık olarak oynayan Aboubakar, söz konusu sezonda olduğu gibi 2020-21’in ilk maçlarında takımına katkı vermekte zorlandı. Bu sezon ligdeki 5 maçta 373 dakika süre alan Kamerunlu golcü, sadece Denizli maçında gol atabildi.
12 GOL ATMIŞTI
28 yaşındaki forvet, Beşiktaş’ta 2016-17’da da ilk 5 maçında fi leleri havalandıramamıştı. Ancak Aboubakar, 27 maçta 12 gol, 4 asistlik performans sergileyerek taraftarın beğenisini kazanmıştı. Söz konusu sezonun ikinci yarısındaki lig maçlarında fi eleri 9 kez havalandıran Aboubakar, Avrupa kupalarında ise 3 defa gol sevinci yaşamıştı.
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