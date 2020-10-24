Aboubakar taraftarlar mesaj yolladı: 'Takımı uçuracağım'

Beşiktaş'ın yeniden renklerine bağladığı golcü oyuncu Vincent Aboubakar, iddialı açıklamalarda bulundu. İki haftadır maç yapmadıklarını hatırlatan Kamerunlu futbolcu, "Bu süre zarfında çalışmalarımız gayet iyi geçti. Toparlanma fırsatı bulduk. Milli ara öncesi dönemden daha hazır halde olduğumuzu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.
4-1 kaybedilen Konyaspor ve 1-0 yenildikleri Gençlerbirliği maçı olmak üzere bu sezon 2 karşılaşmada forma giyen 28 yaşındaki santrfor, Denizlispor karşısında gol siftahı yapmak istediğini kaydetti. Aboubakar, "Benden beklentilerin farkındayım. Taraftarımız rahat olsun. Yüzde yüz hazır olduğumda Kartal'ı uçuracağım" şeklinde konuştu.
Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı son isim olan Rachid Ghezzal, idmanlarda fark yaratıyor. Sol ayağını çok etkili kullanan başarılı futbolcu, hırsıyla da teknik ekibi memnun etti. 28 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun pazartesi günün oynanacak Denizlispor maçına ilk 11'de başlaması bekleniyor.
Galatasaray'ın Alanyaspor ile iç sahada oynadığı karşılaşmada stadyumdaki localara gelen taraftarlar, tanımadıkları kişilerle maç izlemek durumunda kaldı.
Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, Yukatel Denizli maçı öncesi oyuncularıyla toplantı yaparken, hepsine ortak mesaj verdi.
Fenerbahçe'den ayrılan Garry Rodrigues'in devre arasında Galatasaray'a dönmesine kesin gözüyle bakılıyor.
Denizlispor maçında gol siftahı yapmak istediğini kaydeden Vincent Aboubakar "Yüzde yüz hazır olduğumda Kartal'ı uçuracağım" diye konuştu.
Ligue 1 ekibi Lille, son dönemde Türk futbolcularıyla adeta uçuşa geçti. Şu an kadrosunda Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz ve Mustafa Kapı'yı barındıran Fransız ekibinin yeni hedefi ise Abdülkadir Ömür ve Serkan Asan.