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aksam.com.tr
  • 31 Ocak 2020 Cuma 08:00
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  • 31 Ocak 2020 Cuma 08:00

Aboubakar Nimes'e

Aboubakar Nimes'e

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BESIKTAS’IN eski golcüsü Vincent Aboubakar, Nimes yolcusu...

AKŞAM

Fransız kulübü, Porto ile irtibata geçti ve Kamerunlu oyuncuyu resmen istedi. Daha önce Fransa’da forma giyen golcü futbolcu için son kararı Portekiz ekibinin hocası Sergio Conceiçao verecek. 45 yasındaki teknik adamın Abou’yu göndermeye sıcak bakmadığı da gelen haberler arasında... Transfer bugün netleşecek.

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