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aksam.com.tr
  • 30 Ocak 2020 Perşembe 15:43
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  • 30 Ocak 2020 Perşembe 15:51

Aboubakar ısınırken bile sakatlanıyor! Beşiktaş transferden vazgeçti...

Aboubakar ısınırken bile sakatlanıyor! Beşiktaş transferden vazgeçti...

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Nimes'le görüşmelere başlayan Aboubakar'ın antrenmanda ısınırken bile sakatlık yaşadığı ortaya çıktı.

TM Dijital Haber Merkezi

2016’da Porto’dan Beşiktaş’a kiralık olarak gelen ve 38 maçta 19 gol 4 asistlik performans ortaya koyan Vincent Aboubakar lig biter bitmez Porto’ya geri dönmüş Kamerunlu futbolcu 2,5 yıldır bir türlü eski formunu yakalayamamıştı.

ABOUBAKAR ANTRENMANDA ISINIRKEN BİLE SAKATLANIYOR

Hemen hemen her transfer döneminde adı Beşiktaş’la anılan Aboubakar için nabız yoklayan Beşiktaş’a kötü haber geldi. Bu sezon yaşadığı sakatlık problemleri sebebiyle sadece 5 maçta oynayan ve Sergio Conceiçao’nun gözünden düşen tecrübeli golcü için Fransız ekibi Nimes devreye girerken, Aboubakar hakkında sunulan raporların da iç açmaması siyah beyazlı kulübü bu transferde geri adım attırdı. 28 yaşında olmasına rağmen sık sık kas ve diz yaralanması problemleriyle karşı karşıya kalan milli futbolcunun artık antrenmanlarda ısınırken bile sorun yaşadığı belirtilirken, Nimes’in Aboubakar’da risk alacağı, fakat Lig 1 takımının Porto’ya herhangi bir kiralama bedeli ödemeyeceği için maddi anlamda bir zorluk yaşamayacağı ifade edildi.

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