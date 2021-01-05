Aboubakar dönüyor

Golcü oyuncu, Çaykur Rizespor maçında oynamak isterse ve kendini iyi hissederse kadroya dahil edilecek. Aksi halde dinlenmesi için izin verilecek.
Bonservisi elinde bulunan ve adı Türk kulüpleriyle anılan Diego Costa, bir kez daha Premier Lig hayalini kuruyor.
Beşiktaş'ın hocası Sergen Yalçın, Süper Lig'de 81 hafta sonra elde ettikleri liderliği korumanın kolay olmadığını söyledi. Yöneticilerle yaptığı görüşmede son dönemde rakiplerin kendilerine karşı sert futbol oynadığını da belirtti.
Fenerbahçe'de 2 golle galibiyeti getiren Mame Thiam, 79. dakikada kenara gelirken ayakta alkışlandı.
Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde son 8 haftada 17 puan topladı, sezon başındaki 6 puanlık krizi atlattı.
Lille kulübü, Zeki Çelik'i isteyen Roma'ya bonservisinin 15 milyon euro olduğunu belirtti.
Fortuna Düsseldorf'un Paderborn'u 2-1 mağlup ettiği maçta milli futbolcu Kenan Karaman 1 gol ve 1 asistle gecenin öne çıkan ismi oldu.