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aksam.com.tr
  • 05 Ocak 2021 Salı 08:00
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Aboubakar dönüyor

Aboubakar dönüyor

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AKŞAM

Annesi vefat ettiği için ülkesi Kamerun'a giden Vincent Aboubakar, bugün İstanbul'a dönecek.

Golcü oyuncu, Çaykur Rizespor maçında oynamak isterse ve kendini iyi hissederse kadroya dahil edilecek. Aksi halde dinlenmesi için izin verilecek.

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