Aboubakar, Beşiktaş'a geri dönmek istiyor

AKŞAM
Gelecek sezon süre alacağı bir kulübe gitmek istene Kamerunlu oyuncu, eski takımına dönmeye can atarken, ayrılma isteğini Porto yönetimine iletti. Beşiktaş yönetimi, Aboubakar konusunda henüz net bir karar vermiş değil. Bu konu ile ilgili son sözü Porto söyleyecek.
Caner Çuvalcıoğlu, Uğur Uzunali ve İhsan Derelioğlu, C.Palace’ta 20 maçta sadece 1 gol atan Sörloth’u şiddetle tavsiye etti. Yönetim, muhalif fikirlere rağmen onların raporunu dikkate alıp, işi bitirdi.
Beşiktaş'a geri dönmeyi çok isteyen Aboubakar ayrılık ateşini yaktı.
Siyah-Beyazlılar, Wolverhampton’ın orta saha oyuncusu Saiss ve kulübüyle prensip anlaşmasına vardı.
Beşiktaşlı taraftarların bir türlü yardımcı antrenör olarak görmek istemedikleri ve istifa çağrısı yaptıkları Orhan Ak karar aşamasına geldi.
Denizli maçında performansı ile hayal kırıklığı yaratan Belhanda, Fatih Terim tarafından uyarıldı.
Konyaspor maçında Falcao’nun sahada olması planlanıyor. Monaco’ya da bu transfer için herhangi bir bedel ödeme yapılmayacağı belirtildi. Galatasaray, 33 yaşındaki Kolombiyalı santrfora, 2+1 yıllık sözleşmeyi imzalatacak.
27 yaşındaki Senegalli golcü, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr ile anlaştı. G.Saray, 12 milyon euro bonservis bedeli alacak.