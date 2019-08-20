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aksam.com.tr
  • 20 Ağustos 2019 Salı 08:40
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  • 20 Ağustos 2019 Salı 08:46

Aboubakar, Beşiktaş'a geri dönmek istiyor

Aboubakar, Beşiktaş'a geri dönmek istiyor

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Beşiktaş'a geri dönmeyi çok isteyen Aboubakar ayrılık ateşini yaktı.

AKŞAM

Gelecek sezon süre alacağı bir kulübe gitmek istene Kamerunlu oyuncu, eski takımına dönmeye can atarken, ayrılma isteğini Porto yönetimine iletti. Beşiktaş yönetimi, Aboubakar konusunda henüz net bir karar vermiş değil. Bu konu ile ilgili son sözü Porto söyleyecek.

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Beşiktaş'a geri dönmek için can atıyor!

Beşiktaş'a geri dönmek için can atıyor!

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