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Abdurrahim Albayrak'tan Seri açıklaması

Abdurrahim Albayrak'tan Seri açıklaması

Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, yeni transfer Jean Michael Seri hakkında konuştu.

Süper Lig 2019-20 sezonunun fikstür çekiminin ardından Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, açıklamalarda bulundu.

Görüşmelere başlandığı KAP'a bildirilen Fildişi Sahilli orta saha Jean Michael Seri hakkında konuşan Albayrak, ''Seri ile ilgili açıklamaları yarın başkanımız Mustafa Cengiz yapacaktır. Seri'nin Galatasaray'a ve Türk futboluna hayırlı olmasını diliyorum.'' dedi.

Süper Lig fikstürü hakkında da açıklamalarda bulunan Abdurrahim Albayrak, ''2019-20 sezonunun bütün kulüplerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Hiçbir futbolcunun burnu kanamadan, güzel bir sezon, barış, sevgi dolu bir sezon geçirmesini diliyorum. İnşallah güzel bir sezon olacak. Cemil Usta ismine yakışır bir sezon olur inşallah. Karadeniz'in, Trabzon'un futbolcusuydu. Onun ismine layık bir sezon olmasını temenni ediyor ve tüm takımlara başarılar diliyorum.'' sözlerini kullandı.

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