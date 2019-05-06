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Abdurrahim Albayrak'tan prim mesajı

Abdurrahim Albayrak'tan prim mesajı

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Beşiktaş derbisini 2-0 kazanarak çok önemli bir 3 puan aldıklarını söyledi.

Beşiktaş maçının ardından konuşan Abdurrahim Albayrak, "Çok önemli bir galibiyet aldık. 51 bin 578 seyircinin hepsine teker teker teşekkür ediyorum. Takıma inanılmaz destek ve moral verdiler. O destekle şampiyonluk için en önemli galibiyetlerden birini alarak lider olduk. Çok mutluyum. Futbolcularımıza, teknik heyete çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Galatasaray'ın ilk golünden önce verilen taç kararını ve maçın hakemi Bülent Yıldırım'ın yönetimini değerlendiren Albayrak, "Taç pozisyonunda topun rakipten çıktığı net bir şekilde görülüyor. Bence normal ve iyi bir maç yönetti. Söylenecek çok şey var ama söylemek istemiyorum. Galibiyetimiz taraftarlarımıza ve camiamıza hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Abdurrahim Albayrak, sarı-kırmızılı takıma galibiyet primi vereceklerini vurgulayarak, "Soyunma odasına uğradık. Muhakkak terletirler sizi. Biz de biraz terledik. Her şey onların hakkı. Analarının ak sütü gibi helal olsun. Muhakkak prim verdik ama rakam aile içinde kalacak. Bundan sonraki maçlarda da aynı şekilde devam edecek." şeklinde görüş belirtti.

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