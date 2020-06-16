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aksam.com.tr
  • 16 Haziran 2020 Salı 15:07
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Abdurrahim Albayrak'tan Muslera'ya ziyaret

Abdurrahim Albayrak'tan Muslera'ya ziyaret

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Fernando Muslera'yı hastanede ziyaret eden Abdurrahim Albayrak, oyuncunun başarılı bir ameliyat geçirdiğini belirterek sağlık personeline teşekkür etti.

Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, Çaykur Rizespor maçında bacağı kırılan ve ameliyat olan Fernando Muslera'yı hastanede ziyaret etti.

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Abdurrahim Albayrak, en kısa zamanda Uruguaylı kalecinin sahalara dönmesi temennisinde bulundu.

'Yener İnce ve ekibine çok teşekkür ediyorum'

'Dünle bugün arasındaki fark ameliyat olmuş bir Muslera, daha moralli bir Muslera... Yener İnce'ye sahip olmak büyük bir şans. Hastaneye ve Yener İnce ile ameliyata giren ekibe teşekkür ediyorum. Hayırlısıyla Muslera'nın en kısa sürede tekrar sahalara dönmesini sağlayacağız. Arayan soran herkese teşekkür ediyorum.'

'Ali Koç'u arayıp teşekkür edeceğim'

'Ali Koç ziyaret etmiş, çok teşekkür ediyorum. Ben de Max Kruse'yi ziyaret etmek için odasına gittim ancak taburcu olmuş. Şimdi Ali Koç'u arayıp hem geçmiş olsun dileyeceğim hem de teşekkür edeceğim.'

'Üzerimizde bir şanssızlık var'

'Mustafa Cengiz başkanımın hastalığı, sakatlıklar... Üzerimizde bir şanssızlık var. Umuyorum bu hafta evimizde oynayacağımız Gaziantep maçıyla yeniden iyi günlere başlayacağız. Rize'de Andone'nin ayağının dönüşünü, Muslera'nın sakatlığını gördüğümde neler çektiğimi bir Allah bilir, bunu kimse yaşamasın. Galatasaray hiçbir zaman hedefinden sapmamıştır, sapmaz da. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. 7 maçımız var, 7 maçı da kazanmak istiyoruz.'

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