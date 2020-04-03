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aksam.com.tr
  • 03 Nisan 2020 Cuma 15:34
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  • 03 Nisan 2020 Cuma 15:34

Abdurrahim Albayrak'tan Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon 20 bin TL'lik destek

Abdurrahim Albayrak'tan Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon 20 bin TL'lik destek

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Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın başlatmış olduğu Milli Dayanışma Kampanyası´na destekte bulundu.

Koronavirüs teşhisi konularak 14 gün hastanede kaldıktan sonra taburcu edilen ve tedavi süreci evde devam eden sarı-kırmızılı kulübün ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak, koronavirüsle mücadele kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan kampanyaya destekte bulundu. Albayrak'ın belirtilen hesaba 1 milyon 20 bin TL bağışta bulunduğu öğrenildi.

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