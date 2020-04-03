Abdurrahim Albayrak'tan Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon 20 bin TL'lik destek

Koronavirüs teşhisi konularak 14 gün hastanede kaldıktan sonra taburcu edilen ve tedavi süreci evde devam eden sarı-kırmızılı kulübün ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak, koronavirüsle mücadele kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan kampanyaya destekte bulundu. Albayrak'ın belirtilen hesaba 1 milyon 20 bin TL bağışta bulunduğu öğrenildi.
TFF, liglerin ne zaman başlayacağıyla alakalı bir açıklama yayımladı ve ilk kez tarih verdi.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından sosyal medya hesabı Twitter üzerinden kendisine hakaret edenler hakkında suç duyurusunda bulundu.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Servet Yardımcı, TFF'nin yaptığı açıklama sonrası değerlendirmelerde bulundu. Yardımcı, “Her halükarda ağustos ayının sonunda tüm liglerimizi bitireceğiz” dedi.
UEFA'dan çıkan kulüp lisans koşullarının gelecek sezon için askıya alınması ve finansal fair playdeki esneklik kararları Fenerbahçe'yi rahatlattı. Daha bir ay önce kara kara Avrupa kupalarına katılım formülü arayan sarı-lacivertliler nefes aldı.
Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Saracchi'ye yedek arayan Cimbom, Fenerbahçe'yle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Hasan Ali Kaldırım'ı gündemine aldı. Sarı-Kırmızılıların tecrübeli sol beki tercih etmesinin sebeplerinden biri ise olası yabancı sınırı kuralı.
Fenerbahçe başkanı Ali Koç'un başkan vekili olduğu Koç Holding'den Milli Dayanışma Kampanyası'na büyük destek.
Galatasaray'ın Kolombiyalısı için Al Hilal'den sonra Al Sadd da devreye girdi. Arap basınına göre; 34 yaşındaki futbolcu, tercihini Al Sadd'dan yana kullandı.