Koronavirüs testleri pozitif çıkan Abdurrahim Albayrak'tan ilk açıklama: Kendimi iyi hissediyorum

Koronavirüs testleri pozitif çıkan Galatasaray Spor Kulübü 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak ilk kez konuştu. Albayrak, “Her şey inşallah daha iyi olacak. Çok şükür iyiyim, kendimi iyi hissediyorum” dedi.

Koronavirüs testleri sonucu pozitif çıkan Abdurrahim Albayrak, sevenlerine mesaj yollayarak, "Her şey inşallah daha iyi olacak. Çok şükür iyiyim, kendimi iyi hissediyorum. Arayan ve mesaj atanlara teşekkür ederim, onlardan moral almak, onlardan dua almak bizi güçlü kılıyor. Herkese selam" dedi.

Yeşilköy'deki özel bir hastanede kontrol altında tutulan Abdurrahim Albayrak, odasında cama yaklaşarak iyi olduğunu anlatmak için DHA ekibine el de salladı.

GALATASARAY DA AÇIKLADI

Öte yandan Galatasaray Kulübü, Abdurrahim Albayrak’ın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Sarı-Kırmızılıların açıklaması şu şekilde:

“İkinci Başkanımız Sn. Abdurrahim Albayrak'ın bir süredir devam eden şikâyetleri üzerine yapılan kontrollerinde koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıkmıştır.

İkinci Başkanımız ve aynı teşhisle tedavisine başlanan değerli eşi Şükran Albayrak’ın tedavilerinin 6. gününde genel sağlık durumları olumlu seyretmektedir.

Albayrak Ailesi'ne geçmiş olsun dileklerimizi iletirken her ikisinin de en kısa sürede sağlıklarına kavuşarak aramıza döneceklerine olan inancımızın tam olduğunu belirtmek isteriz.”

FENERBAHÇE’DEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI