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aksam.com.tr
  • 05 Nisan 2020 Pazar 17:03
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  • 05 Nisan 2020 Pazar 17:10

Abdurrahim Albayrak'tan fotoğraflı paylaşım! İşte son hali

Abdurrahim Albayrak'tan fotoğraflı paylaşım! İşte son hali

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Koronavirüs tedavisine evinde devam eden Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'tan yeni bir paylaşım.

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, tüm dünyayı saran koronavirüs pandemisi nedeniyle büyük bir sorumluluk üstlenen sağlık çalışanlarını unutmadı.

Koronavirüs testi pozitif çıkan ve uzun süre hastanede tedavi gören Abdurrahim Albayrak, son yapılan testlerinde sonuç negatif çıkınca taburcu olmuştu.

Instagram hesabından sağlık çalışanlarıyla bir fotoğraf paylaşan Albayrak, "En ön cephedeki kahramanlarımız sevgili sağlık çalışanlarından Allah razı olsun." dedi.

İşte Albayrak'ın o paylaşımı...

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Abdurrahim Albayrak'tan fotoğraflı paylaşım! İşte son hali
Abdurrahim Albayrak'tan fotoğraflı paylaşım! İşte son hali

Abdurrahim Albayrak'tan fotoğraflı paylaşım! İşte son hali

Koronavirüs tedavisine evinde devam eden Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'tan yeni bir paylaşım.

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