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  3. Abdurrahim Albayrak'tan Falcao açıklaması

Abdurrahim Albayrak'tan Falcao açıklaması

Abdurrahim Albayrak'tan Falcao açıklaması

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü hafta maçında Real Madrid'e 1-0 mağlup olan Galatasaray'da İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak, karşılaşma sonunda Radamel Falcao ile ilgili konuştu.

Radamel Falcao'nun sakatlığını atlatmaya yakın olduğunu söyleyen Albayrak, "Falcao ile ilgili bir problem mi var" sorusuna ise, "Falcao ile ilgili hiçbir problem olamaz. Falcao'nun bir sakatlığı vardı. Allah'ın izniyle kısa bir sürede bu sakatlığı atlatıyor. Beşiktaş maçında sahada olup, olmayacağına hocamız karar verir. Ondan sonraki maçta kesinlikle oynayacaktır." cevabını verdi.

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