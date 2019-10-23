Abdurrahim Albayrak'tan Falcao açıklaması

Radamel Falcao'nun sakatlığını atlatmaya yakın olduğunu söyleyen Albayrak, "Falcao ile ilgili bir problem mi var" sorusuna ise, "Falcao ile ilgili hiçbir problem olamaz. Falcao'nun bir sakatlığı vardı. Allah'ın izniyle kısa bir sürede bu sakatlığı atlatıyor. Beşiktaş maçında sahada olup, olmayacağına hocamız karar verir. Ondan sonraki maçta kesinlikle oynayacaktır." cevabını verdi.