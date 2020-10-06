  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • HABERLER
  • /
  • SPOR HABERLERİ
  • /
  • Abdurrahim Albayrak'ın Yusuf Erdoğan'la ilgili sözleri Fatih Terim'in kulağına gitti
  • 06 Ekim 2020 Salı 10:28
  • |
  • Son Güncelleme:

Abdurrahim Albayrak'ın Yusuf Erdoğan'la ilgili sözleri Fatih Terim'in kulağına gitti

Abdurrahim Albayrak'ın Yusuf Erdoğan'la ilgili sözleri Fatih Terim'in kulağına gitti

Paylaş

Fanatik

Galatasaray'ın deplasmanda Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup olduğu maçta Yusuf Erdoğan'ın attığı gol sonrası Abdurrahim Albayrak, “Biz bu oyuncuyu almıştık. Adam formayı giydi diye biz de almadık” tepkisini vermişti. Maçın devre arasında Albayrak'ın bu sözlerinin Fatih Terim'in kulağına gittiği öğrenildi.

Süper Lig’de bu sezonki ilk mağlubiyetini Kasımpaşa deplasmanında 1-0’lık skorla alan Galatasaray’da, ev sahibinin 45+2’de dakikada Yusuf Erdoğan’la attığı galibiyet golünün ortalığı karıştırdığı öğrenildi. Maçta bambaşka bir motivasyonla oynayan Yusuf, geçen sezonun başında Galatasaray’a imza atıyordu, ancak tecrübeli oyuncunun resmi açıklama öncesinde Aslan’ın formasını giydiği fotoğrafın basına yansıması, transferin iptal olmasına neden oldu! Yusuf da sonradan Kasımpaşa’nın yolunu tutmuştu.

“BİZ BU OYUNCUYU ALMIŞTIK”

Yıldız oyuncunun attığı enfes gol sonrasında tribünde maçı izleyen Cim Bom’un 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak tepkisini, “Biz bu oyuncuyu almıştık. Adam formayı giydi diye biz de almadık” şeklinde dile getirdiği bildirildi.

ALBAYRAK’IN O SÖZLERİ TERİM’İN KULAĞINA GİTTİ

Devre arasında Albayrak’ın bu sözlerinin, teknik direktör Fatih Terim’in kulağına gittiği ve tecrübeli hocanın, “Şimdi benim kafamı karıştırmayın. Maça konsantre olmalıyız” cevabını verdiği belirtildi ancak Terim’in, hem ortaya konan kötü futbol ve maç sonunda her şeyin birikmesi sonrasında sahayı erken terk ettiği, Albayrak’la da aralarındaki gerginliğin sürdüğü ifade edildi.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Transferin son saniyesinde takımdan ayrıldı! İşte yeni adresi...
Transferin son saniyesinde takımdan ayrıldı! İşte yeni adresi...

Transferin son saniyesinde takımdan ayrıldı! İşte yeni adresi...

Fener ve Beşiktaş'tan dünyaları istedi, ortada kaldı!
Fener ve Beşiktaş'tan dünyaları istedi, ortada kaldı!

Fener ve Beşiktaş'tan dünyaları istedi, ortada kaldı!

Yine elde kaldı! Ya ocak ayında ya da bedava
Yine elde kaldı! Ya ocak ayında ya da bedava

Yine elde kaldı! Ya ocak ayında ya da bedava

Bir Dakikada Spor

SPOR GÜNDEMİ

Galatasaray'dan sürpriz Muslera hamlesi
Galatasaray'dan sürpriz Muslera hamlesi

Galatasaray'dan sürpriz Muslera hamlesi

Galatasaray, sakatlığı olan Fernando Muslera'nın lisansını çıkarttı. TFF'ye son saatlerde verilecek listede bir yabancı dışarıda kalacak.

Yönetimin tavrı Belhanda ve Feghouli'yi etkiledi
Yönetimin tavrı Belhanda ve Feghouli'yi etkiledi

Yönetimin tavrı Belhanda ve Feghouli'yi etkiledi

Galatasaray'ın yıldız oyuncuları Belhanda ve Feghouli'nin yönetimi protesto ettiği ortaya çıktı.

F.Bahçe'den transfer şov
F.Bahçe'den transfer şov

F.Bahçe'den transfer şov

Yaptığı transferler rakiplerini kıskandıran Kanarya, son günde bombaları patlattı. Trabzonspor'un 1, Beşiktaş'ın 1, Galatasaray'ın ise hiç oyuncu açıklayamadığı günde Fenerbahçe tam 3 futbolcuya imza attırdı. Bu sezon 18 yeni ismi kadrosuna katan Sarı-Kanarya'nın taraftarlarına son gün hediyeleri, Perotti, Pelkas ve Ademi oldu.

Celtic'li eski futbolcudan Rangers'a G.Saray göndermesi
Celtic'li eski futbolcudan Rangers'a G.Saray göndermesi

Celtic'li eski futbolcudan Rangers'a G.Saray göndermesi

Celtic'in eski oyuncularından Chris Sutton, Galatasaray galibiyetinin ardından abartalı sevinç yaşanması sebebiyle Rangers'ı eleştirdi.

15 yılın en kötü Kartal'ı
15 yılın en kötü Kartal'ı

15 yılın en kötü Kartal'ı

Beşiktaş, ligin ilk 4 haftası baz alındığında, tarihi bir başarısızlık yaşıyor. Sezona Trabzonspor'u deplasmanda yenerek başlayan Kartal, daha sonraki 3 maçtan sadece 1 puan çıkarttı. Sergen Yalçın ilk 4 haftalık bölümde Abdullah Avcı'yla aynı kaderi paylaştı ve Siyah-Beyazlılar sadece 4 puan toplayabildi.

Altay'ın sırrı Kraft
Altay'ın sırrı Kraft

Altay'ın sırrı Kraft

Fenerbahçe'de Altay'ın yeni sezonla birlikte performansının yükselmesindeki en büyük rol sahibi kaleci antrenörü Michael Kraft.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.