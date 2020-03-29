Abdurrahim Albayrak'ın oğlu Hikmet Albayrak'tan iyi haber

Babası gibi koronavirüse yakalanan Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın oğlu Hikmet Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada tedavisinin tamamlandığını ve iyileştiğini ifade etti.

Koronavirüs testi pozitif çıkan ve hastanede tedavi altında olan Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın oğlu Hikmet Albayrak, bir açıklama yaparak tedavisinin tamamlandığını ve iyileştiğini belirtti.

Hikmet Albayrak, sosyal medya hesabından açıklamada bulunarak, "Tedavim tamamlandı ve Allah'ın izni ile iyileştim. Yeni yapılan son 2 test sonucum da NEGATİF geldi. Tüm hastalara acil şifalar dilerim." ifadelerini kullandı.

Abdurrahim Albayrak'ın ise tedavi süreci devam ediyor.