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  3. Abdurrahim Albayrak'ın heyecanı fıtığa neden oldu

Abdurrahim Albayrak'ın heyecanı fıtığa neden oldu

Abdurrahim Albayrak'ın heyecanı fıtığa neden oldu

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Beşiktaş maçını izlerken gösterdiği ani reaksiyon sonrası boyun fıtığı oldu.

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrrahim Albayrak, Beşiktaş derbisi sırasında yaşadığı bir 'kaza' ile boyun fıtığı oldu.

Beşiktaş derbisini seyrederken bir pozisyona çok heyecanlanan ve ani bir reaksiyon veren Abdurrahim Albayrak, o an boynunda bir ağrı hissetti. Ağrının geçmemesi üzerine doktora giden Albayrak'a yapılan kontrollerin ardından boyun fıtığı teşhisi kondu.

Abdurrahim Albayrak'ın boyun fıtığı ağrısının bel ağrılarına da neden olduğu öğrenildi.

Galatasaray yöneticisi Albayrak, önümüzdeki günlerde boyun fıtığı nedeniyle operasyon geçirecek.

(Sporx)

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