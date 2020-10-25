Abdurrahim Albayrak'a röportaj sırasında tepki: Vicdanınız rahat mı!

Süper Lig'de Galatasaray'ın BB Erzurumspor'u 2-1 mağlup ettiği maçın ardından Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
“VİCDANINIZ RAHAT MI!”
Albayrak'ın açıklama yaptığı sırada BB Erzurumspor taraftarı bir kişi Abdurrahim Albayrak'a ‘Vicdanınız rahat mı!’ diyerek Erzurumspor lehine penaltıların verilmediğini iddia etti.
BASIN MENSUPLARI SAKİNLEŞTİRDİ
Abdurrahim Albayrak taraftarın tepkisine sessiz kalırken basın mensupları araya girerek taraftarı sakinleştirdi.
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